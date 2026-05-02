L'oroscopo del 3 maggio 2026 premia con la medaglia d'oro i Gemelli, con quella d'argento l'Ariete e cin quella di bronzo l'Acquario. All'ultimo posto si piazzano i Pesci poiché dovrebbe evitare distrazioni eccessive.
Classifica dei segni del 3 maggio 2026
Gemelli (Oro): siete i protagonisti assoluti. La vostra capacità di adattamento, unita a un carisma magnetico, vi permette di dominare la scena. È il momento ideale per proporre nuove idee.
Ariete (Argento): nonostante la perdita di Mercurio, il trigono lunare vi sostiene. Avete la grinta necessaria per chiudere progetti rimasti in sospeso e guardare al futuro con ottimismo.
Acquario (Bronzo): il sestile tra Luna e Plutone vi rende particolarmente intuitivi. Le relazioni sociali sono la vostra forza domani: un incontro inaspettato potrebbe aprire porte interessanti.
4. Toro: benvenuto Mercurio! Iniziate a sentire una chiarezza mentale ritrovata. Ottimo momento per pianificare investimenti o acquisti importanti.
5. Sagittario: con la Luna nel segno, le vostre emozioni sono amplificate. Sentite il bisogno di avventura, ma la connessione con Nettuno vi suggerisce di cercare risposte dentro di voi piuttosto che lontano.
6. Leone: una domenica di riflessione e calore domestico. La spinta del Sagittario vi rende generosi, ma evitate di promettere più di quanto possiate mantenere.
7. Bilancia: il transito di Mercurio in Toro vi spinge a guardare con più attenzione alle questioni burocratiche o condivise. Cercate l'equilibrio tra dovere e piacere.
8. Vergine: Mercurio in Toro è un toccasana per il vostro segno di terra. Inizia un periodo di maggiore stabilità, anche se oggi potreste sentirvi un po' stanchi.
9. Capricorno: la Luna in Sagittario tocca corde profonde e forse un po' malinconiche. Approfittate della giornata per ricaricare le batterie in vista di una settimana impegnativa.
10. Scorpione: le tensioni comunicative iniziano a sciogliersi. Non abbiate paura di mostrare la vostra vulnerabilità; Plutone vi protegge nelle trasformazioni interiori.
11. Cancro: giornata sottotono.
Sentite il bisogno di protezione e stabilità che il Toro promette, ma la Luna quadrata potrebbe rendervi leggermente irritabili.
12. Pesci: Nettuno vi invia segnali creativi, ma potreste fare fatica a restare con i piedi per terra. Attenzione alle distrazioni eccessive.