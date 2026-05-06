L'oroscopo di giovedì 7 maggio 2026 vi porta una giornata in cui le relazioni tornano centrali e il bisogno di armonia si fa sentire. La Bilancia prende il primo posto e si gode finalmente la sua atmosfera, seguita da uno Scorpione intenso e da un Leone che torna a brillare. Acquario e Gemelli si muovono con scioltezza, mentre Toro e Ariete devono fare i conti con qualche frizione di troppo. Aria di primavera piena, voglia di uscire, di parlare, di rivedere persone messe da parte. Una giornata da affrontare con leggerezza, senza forzare i tempi.

L'oroscopo del 7 maggio: la magnetica intensità dello Scorpione, il ritorno in scena del Leone

12° ♉ Toro ⭐½: Giornata complicata sotto vari fronti. Vi sentite stanchi e poco disposti al confronto. In amore qualche musonata di troppo rischia di pesare al partner, evitate il mutismo. Sul lavoro le cose si trascinano e voi non avete voglia di spingere. Il fisico chiede una serata sul divano senza programmi. Rimandate scelte importanti e concedetevi una cena semplice, senza pretese.

11° ♈ Ariete ⭐⭐: Vi muovete a strappi e questo non vi aiuta. La fretta vi fa perdere lucidità su questioni delicate. In amore meglio non insistere su discussioni già aperte ieri, lasciate raffreddare. Sul lavoro un confronto poteva andare meglio se aveste contato fino a dieci.

Il fisico è teso, una camminata leggera dopo cena vi aiuterebbe a sciogliere la tensione accumulata.

10° ♍ Vergine ⭐⭐½: Mezza giornata buona e mezza che proprio non gira. In amore vi sentite poco compresi, ma forse siete voi a non spiegarvi del tutto. Sul lavoro qualcosa non torna nei conti e perdete tempo a sistemarlo. Il fisico tiene ma la testa è altrove. Smettete di cercare l'errore in ogni angolo, qualche volta basta lasciare andare e tornare a guardare domani.

9° ♑ Capricorno ⭐⭐½: Giornata sottotono, con un senso di stanchezza che fate fatica a scrollarvi di dosso. In amore vorreste più calore ma non sapete come chiederlo. Sul lavoro avanzate piano, ma avanzate. Concedetevi una serata tranquilla, senza obblighi sociali.

Una vecchia amicizia potrebbe farsi viva e farvi sorridere all'improvviso. Tenete il telefono a portata di mano.

8° ♋ Cancro ⭐⭐⭐: Giornata equilibrata, senza scossoni. In amore tornate a sentirvi meglio dopo qualche giorno di fragilità. Sul lavoro nulla di eclatante ma le cose girano nel verso giusto. Il fisico risponde bene, l'umore migliora dal pomeriggio in poi. Un piccolo gesto del partner o di una persona cara vi farà sentire al posto giusto. Godetevi questa serenità senza chiedervi quanto durerà.

7° ♓ Pesci ⭐⭐⭐: Mood discreto, con la testa che vola spesso altrove. In amore avete bisogno di romanticismo e qualche segnale arriva. Sul lavoro fate il vostro senza esagerare, e va bene così.

Una conversazione apparentemente leggera potrebbe lasciarvi qualcosa su cui pensare. Una pausa creativa nel pomeriggio, anche solo cinque minuti, vi rimetterà in connessione con voi stessi.

6° ♐ Sagittario ⭐⭐⭐½: Vi muovete con buona energia anche se non siete al top. In amore avete voglia di leggerezza e questo piace, single in particolare in vena di flirtare. Sul lavoro chiudete bene un piccolo discorso rimasto aperto. Il fisico tiene il ritmo. Una chiacchierata fuori dai soliti binari potrebbe darvi un'idea per il weekend. Rimanete curiosi.

5° ♊ Gemelli ⭐⭐⭐⭐: Giornata frizzante, fatta di scambi, messaggi, telefonate. In amore siete pronti a dire le cose come stanno e questo vi alleggerisce.

Sul lavoro un'intuizione vi fa guadagnare tempo prezioso. Il fisico è scattante, l'umore alto. Tenete però le antenne dritte: tra le tante chiacchiere, una potrebbe contenere un'informazione che vi serve davvero.

4° ♒ Acquario ⭐⭐⭐⭐: Continuate a navigare bene anche oggi. In amore sapete dosare libertà e presenza, e il partner apprezza. Sul lavoro arrivano consensi su un'idea che avevate proposto giorni fa. Il fisico vi sostiene. Una novità tecnologica o un progetto fuori dagli schemi può solleticare la vostra curiosità. Lasciatevi tentare, anche solo per esplorare, senza per forza decidere subito.

3° ♌ Leone ⭐⭐⭐⭐½: Tornate in scena alla grande. In amore avete uno charme difficile da ignorare, sfruttatelo con dolcezza.

Sul lavoro vi prendete il merito di qualcosa che avete portato avanti in silenzio nelle ultime settimane. Il fisico è in forma, l'umore acceso. Una persona influente potrebbe notarvi e tenervi a mente per un'opportunità futura. Restate visibili senza esagerare.

2° ♏ Scorpione ⭐⭐⭐⭐½: Giornata intensa, magnetica, in cui ogni vostra mossa pesa. In amore sprigionate fascino e chi vi gira intorno se ne accorge subito. Sul lavoro avete fiuto e siete un passo avanti agli altri, sfruttate questo vantaggio. Il fisico è solido. Una conversazione privata potrebbe svelarvi qualcosa che sospettavate da tempo. Custoditela e usatela al momento giusto.

1° ♎ Bilancia ⭐⭐⭐⭐⭐: Il giovedì vi premia e ne avevate bisogno.

Tornate al centro della scena con quella vostra eleganza che mette tutti d'accordo. In amore siete dolci, presenti, capaci di trovare le parole giuste anche quando il partner è teso. Single in vena di farsi notare, e qualcuno noterà davvero. Sul lavoro chiudete con buon esito una trattativa o una conversazione importante, magari un confronto che vi pesava da giorni. Il fisico vi accompagna con leggerezza, l'umore è alto. La serata regala un incontro o una telefonata che vi farà sentire compresi come non vi succedeva da un po'. Godetevi ogni istante senza mettervi fretta.