Il progetto "Ok ti ci porto", ideato dagli imprenditori napoletani Francesco Carrese e Margherita Staiti, offre un innovativo modello di edutainment per bambini e famiglie in Campania. L'iniziativa propone eventi educativi e ricreativi lungo il litorale flegreo e domizio, combinando l'aspetto ludico con quello pedagogico-educativo, in risposta ai bisogni genitoriali.

Dal 2023, il format ha valorizzato luoghi suggestivi della regione. Per l'estate 2026, la "Fabbrica dell'edutainment per bambini e famiglie" ha stabilito la sua sede principale al Rama Beach di Marina di Varcaturo, nel Comune di Castel Volturno.

Qui si alternano serate-evento e il campo estivo "Ok ti ci campus", una "scuola in spiaggia" attiva fino al 4 settembre, con attività ricreative, sportive ed educative.

Tra gli appuntamenti clou, il 10 agosto si terrà "A caccia di stelle", esperienza immersiva per genitori e figli che include osservazione guidata al telescopio, laboratori di astronomia, musica dal vivo e aree food sotto le stelle. Il 16 agosto è in programma la serata tematica "Le mille e una notte con Aladdin", arricchita da tour teatralizzati curati dalla Compagnia "La Mansarda Teatro dell'Orco" di Caserta.

La filosofia di "Ok ti ci porto": imparare divertendosi

La nascita di "Ok ti ci porto" risponde all'esigenza di offrire iniziative accessibili e di qualità alle famiglie, con costi contenuti e forte orientamento educativo.

Il successo è comprovato da oltre 50mila partecipanti registrati dal 2023 tra Napoli e Caserta.

Eventi come i "Picnic da favola" incarnano questa filosofia, proponendo attività all'aperto, laboratori, spettacoli teatrali e percorsi tematici. L'obiettivo è duplice: permettere ai bambini di imparare divertendosi e, contemporaneamente, offrire ai genitori momenti di relax. Come afferma Margherita Staiti: "I nostri eventi rispondono sempre ad una duplice esigenza genitoriale: i figli che si divertono imparando e che imparano divertendosi e i genitori che si possono rilassare".

Le attività spaziano dalla botanica al cake design, dalle creazioni artistiche alla pittura, dall'archeologia all'astronomia.

Animatori ed educatori qualificati seguono i bambini durante l'intera esperienza, garantendo un percorso formativo e divertente. Il programma include anche spettacoli teatrali itineranti e serate di intrattenimento, come le edizioni estive di "A caccia di stelle".

Successo e diffusione territoriale

Le iniziative di "Ok ti ci porto" si svolgono prevalentemente in riva al mare, valorizzando il paesaggio costiero campano, da Pozzuoli a Castel Volturno. La scelta del Rama Beach di Marina di Varcaturo come hub estivo 2026 rafforza l'impegno per esperienze all'aperto.

Il progetto ha consolidato la sua crescita, con partecipazione in aumento e offerta in continua evoluzione. Ogni anno vengono introdotte nuove attività e appuntamenti stagionali, come i weekend tematici nel Cilento, ampliando la proposta per le famiglie.

Il campo estivo "Ok ti ci campus", attivo fino al 4 settembre, conferma l'impegno per una continuità educativa estiva. Tutti gli eventi sono accessibili con scelte popolari, mantenendo la missione di unire divertimento e apprendimento in un contesto naturale e accogliente, rendendo l'edutainment disponibile a tutti.