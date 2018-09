Oggi, giovedì 13 settembre, andrà in onda la seconda puntata della dodicesima edizione di X-Factor, il talent show firmato Sky Italia e Freemantle e condotto da Alessandro Cattelan.

Anche stasera, come la puntata andata in onda sette giorni fa [VIDEO], avremo la possibilità di assistere alle audition che si sono tenute questa estate in giro per Italia. Sul banco dei giudici vedremo, come sempre, Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Asia Argento. Come ben sapete quest'ultima non parteciperà alla fase live del programma, per via del recente scandalo [VIDEO] in cui è stata coinvolta. Proprio settimana scorsa la produzione aveva annunciato, di comune accordo con l'attrice, di voler interrompere la collaborazione, proprio per evitare che anche lo show, con annessi concorrenti, entrasse nell'occhio del ciclone.

Tuttavia, secondo il sito Dagospia, la rinuncia sarebbe arrivata prima di tutto dalla stessa Asia, infatti l'Argento ha deciso di prendersi, almeno per un po', una pausa dalle apparizioni pubbliche.

A breve avremo il nome del nuovo giudice; per il momento è stato, solamente, svelato che sarà una donna. Non manca tanto all'annuncio, infatti la produzione ha assicurato che il nome verrà svelato il più presto possibile, anche per consentire al nuovo giudice di lavorare con i concorrenti della propria categoria.

Inizia la seconda puntata delle Audition di X-Factor

21.15 - la puntata si apre con un riassunto delle audizioni andate in onda settimana scorsa.

Successivamente viene dato anche un piccolo anticipo su ciò che succederà stasera.

21.20 - Alessandro Cattelan fa il suo ingresso sul palco e introduce i quattro giudici: Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e Asia Argento.

21.22 - s'inizia con il primo concorrente: Renza, toscana di 29 anni. Si esibisce con una cover di Bob Marley Wait in Vain.

21.25 - Renza passa ai Boot Camp con 4 sì.

21.25 - il prossimo concorrente è Davide. Ha già partecipato alle selezioni della versione spagnola di X-Factor (in cui è stato eliminato) e su consiglio di Laura Pausini (giudice in Spagna) ha deciso di partecipare ai casting delle versione italiana. Si esibisce con In the name of love degli U2.

21.29 - Davide non passa con 4 no.

21.31 - la prossima concorrente è Camilla, 16 anni di Asti. Si esibisce con La sera dei miracoli di Lucio Dalla.

21.37 - Camilla passa con quattro sì.

21.40 - il prossimo concorrente si chiama Angelo, ha già partecipato nelle audition della scorsa edizione, aveva avuto anche una discussione con Manuel Agnelli in merito alla sua mancata intonazione.

Si esibisce con Se bruciasse la città di Massimo Ranieri.

21.45 - Angelo ha ottenuto quattro sì, grazie alla giuria magnanime, ma nonostante ciò non si presenterà ai boot camp.

21.46 - i prossimi sono i Novel, arrivano da Verona e Reggio Emilia. Il loro genere è l'elettronica italiana. Si presentano con il loro inedito Gigabyte.

21.50 - i Novel non passano ai boot camp. Hanno ricevuto il sì di Mara Maionchi e Fedez e il no di Asia Argento e Mara Maionchi.

21.53 - il prossimo concorrente è Christian e viene da Cagliari. Canta il suo inedito Mondo loco.

21.54 - Christian non passa ai boot camp e non aspetta nemmeno il giudizio di tutti i giudici. Gli basta solamente il no di Fedez.

21.58 - il prossimo artista si chiama Anastasio, il suo genere e il rap e il trap. Canta il suo inedito dal titolo La fine del mondo.

22.03 - Anastasio passa con quattro sì.

22.10 - Alessandro Cattelan sale sul palco e introduce il quinto giudice d'eccezione: il leader de Lo Stato Sociale, Ludovico Guenzi.

22.12 - il prossimo concorrente è Gerardo, 68 anni, avvocato. Si esibisce con il suo inedito Una gita sul Po.

22.16 - Gerardo non passa ai boot camp, ha ricevuto solo il sì di Fedez.

22.16 - il prossimo concorrente è Alessandro, in arte Alo. Canta un suo inedito Uomini che amano le donne.

22.21 - Alo passa con quattro sì.

22.24 - la prossima concorrente si chiama Luna, ha 16 anni e viene dalla Sardegna. Si esibisce con un mash up di Bang Bang di Nancy Sinastra e Bang Bang si Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj.

22.28 - Luna passa con quattro sì.

22.31 - la prossima concorrente è Anna, 18 anni e arriva dalla provincia di Verona. Suona il pianoforte e si esibisce con una cover de E la luna bussò di Loredana Bertè.

22.37 - Anna riceve quattro no e purtroppo non passa ai boot camp.

22.44 - i prossimi artisti a esibirsi sono una band, i Red Bricks Foundation. Si esibiscono con un loro inedito dal titolo I wanna play with your heart.

22.48 - i Red Bricks Foundation passano con tre sì, ricevono solo un no da parte di Fedez.

22.49 - la prossima concorrente si chiama Isotta, ha 26 anni e viene da Siena. Si esibisce con Million years ago di Adele.

22.52 - Isotta riceve tre no e non passa ai boot camp, l'unico sì arriva da Manuel Agnelli.

22.54 - il prossimo concorrente è Simone, ha 30 anni e nella vita fa l'attore di film hard. Si esibisce con la cover di Pugni chiusi de I Ribelli.

22.58 - Simone riceve 3 nome e non passa ai boot camp, riceve solo un sì da parte di Manuel Agnelli.

22.58 - il prossimo concorrente è Leonardo, 19 anni e arriva dalla provincia di Bologna. Si esibisce con Fly me to the Moon di Frank Sinatra.

23.03 - Leonardo passa ai boot camp con quattro sì.