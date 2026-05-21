Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che nelle prossime puntate della soap opera di Canale 5 la situazione tra Halit e Yildiz precipiterà. Un ascolto casuale e una confessione segreta daranno il via a una silenziosa guerra psicologica, che spingerà l'imprenditore a muoversi nell'ombra per colpire duramente la moglie.

Forbidden Fruit anticipazioni: Halit scopre il segreto di Yildiz

Nei nuovi episodi in onda su Canale 5, Ender parlerà a Yildiz della sua vicinanza a Kerim senza accorgersi che Halit ed Erim stanno arrivando alle loro spalle. I due ascolteranno parte della conversazione, scoprendo così che Yildiz è innamorata di Kerim, ma non lasceranno trapelare nulla.

Yildiz passerà così intere ore nel tentativo di capire se Halit abbia davvero sentito quelle parole compromettenti. La donna osserverà ogni gesto del marito e persino il comportamento di Erim, convinta che da un momento all’altro possa esplodere uno scandalo. Halit, però, continuerà a mostrarsi tranquillo, aumentando ancora di più l’ansia della moglie.

La spietata vendetta di Halit

Dietro quell’apparente calma, Halit preparerà in realtà la sua vendetta: deciderà infatti di non affrontare subito la moglie e avvierà le pratiche legali per l'affidamento, un colpo di scena che stravolgerà le trame di Forbidden Fruit e segnerà il destino del piccolo Halit Can, convinto che la donna non sia più una madre affidabile.

L’imprenditore riterrà che Yildiz abbia perso il controllo della situazione economica e personale. Per questo inizierà a raccogliere materiale contro di lei da utilizzare in tribunale.

Halit incastra Yildiz con il pignoramento

Nel dossier preparato da Halit finiranno diversi episodi recenti che potrebbero mettere in cattiva luce Yildiz. Tra questi ci sarà il pignoramento, quando gli ufficiali giudiziari hanno sequestrato alcuni quadri presenti all’ingresso della villa.

Halit verrà a sapere che Yildiz e Asuman hanno tentato di vendere l’argenteria di casa per recuperare denaro, tutti elementi che, agli occhi dell’uomo, dimostrerebbero instabilità economica e incapacità di gestire la famiglia.

Halit cerca le prove del tradimento

L’aspetto più delicato della strategia di Halit riguarderà però Kerim. L’uomo sarà deciso a trovare qualunque elemento che possa alimentare il sospetto di una relazione tra lui e Yildiz.

Per questo motivo chiederà persino a Erim di non raccontare ciò che ha sentito quel giorno, così da continuare a osservare la situazione senza destare sospetti. Halit vorrà raccogliere prove concrete prima di colpire la moglie.