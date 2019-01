Annuncio

Qualche giorno fa Nicola Panico aveva promesso di non parlare ancora sul caso Sara Affi Fella [VIDEO], quanto meno prima di leggere l'intervista da lei rilasciata sul settimanale Chi. Ma, a quanto pare, la lettura non ha dato l'esito da lui sperato e ha causato una nuova delusione, soprattutto per essere stato chiamato nuovamente in causa dalla sua ex fidanzata. Oltre ad avere chiesto scusa a Maria De Filippi, Raffaella Mennoia e a tutte le persone prese in giro durante il percorso a Uomini e donne, Sara ha spiegato le ragioni che l'hanno spinta a partecipare al programma mentre era ancora fidanzata con lo stesso Nicola.

E nel farlo ha spiegato come lui fosse d'accordo in tutto questo, tanto da aiutarla a tessere i fili di questo intrigo da dietro alle telecamere. "In video c’ero io, ma dietro eravamo in due", ha spiegato l'ex tronista che ha chiaramente lasciato intendere che Panico era suo complice.

In risposta a tali dichiarazioni, il calciatore è intervenuto su Instagram, esprimendo per l'ennesima volta la sua delusione verso un persona di cui si era fidato.

Nicola Panico sbotta contro Sara Affi Fella

Sebbene Nicola Panico non abbia fatto palesemente il nome di Sara Affi Fella, nella sua Instagram Story ha lasciato davvero poco spazio ai dubbi sul destinatario del messaggio. Nel post, infatti, l'ex fidanzato di Temptation Island ha esordito affermando che l'indifferenza è senza dubbio l'arma migliore in questi casi. Lui ha combattuto molto, anche quando non sembrava il caso di farlo, e ha creduto in quegli occhi che invece lo hanno deluso ancora una volta. Ha quindi ammesso ciò che molti fan avevano sospettato, ovvero che lui e Sara si fossero rivisti. Nello stesso post, infatti, Nicola ha dichiarato: "C’ho creduto e ho creduto ai tuoi occhi fino a pochi giorni fa, ma a quanto pare non ne è valsa la pena".

Infine, ha aggiunto di voler rimanere in silenzio senza aggiungere altro su questa vicenda. Se, infatti, raccontasse ulteriori dettagli potrebbe scatenare una guerra. Impossibile, a questo punto, fare a meno di chiedersi se il Gossip relativo a Sara Affi Fella sia destinato a riservare in futuro altri dettagli. E se davvero non fosse finita qui?

Sara Affi Fella ritorna su Instragram ma il web non la perdona

Dopo avere rilasciato l'intervista a Chi, Sara Affi Fella ha anche deciso di aprire un nuovo profilo Instagram, che in poche ore ha raggiunto migliaia di fan. In esso la tronista ha chiesto scusa ancora a tutte le persone che si sono sentite tradite a causa del suo comportamento e ha invitato i followers a non abbandonarla, soprattutto perché a breve sarà costretta a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico. Sembra tuttavia che i telespettatori di Uomini e donne non siano ancora disposti a perdonarla tanto che in tantissimi hanno continuato ad attaccarla e a non credere alla sua buona fede.

A peggiorare le cose ci sarebbe anche una recente foto da lei scattata insieme a Nicola Panico all'interno di un locale e che farebbe pensare alla frequentazione tra la ex coppia, almeno fino a qualche giorno fa. Anche Raffaella Mennoia, chiamata in causa dall'ex tronista, non è sembrata disposta a dimenticare l'accaduto, pur evitando di esprimere il suo punto di vista. Interrogata da alcuni fan in merito all'intervista su Chi, l'autrice ha preferito declinare l'invito, dedicando tutti i suoi pensieri solo a Francesco Chifalo [VIDEO].