Andrea Cerioli ha scelto, la sua decisione però ha lasciato tutti senza parole. Nessuno si aspettava che il ragazzo potesse essere pervenuto ad una scelta così presto, pertanto, c'è chi lo ha accusato di essere d'accordo con Arianna Cirrincione. Nel caso specifico, è stato l'opinionista [VIDEO] Gianni Sperti a formulare le accuse più pesanti contro l'atipico tronista: "Era d'accordo".

Maria De Filippi prova a dissuadere Andrea Cerioli dalla scelta

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano [VIDEO] che il tronista Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione. Il ragazzo era stato esortato dalla produzione e, soprattutto, da Maria De Filippi affinché attendesse ancora un po' di tempo prima di scegliere.

I motivi erano essenzialmente due: il primo risiedeva nel fatto che comunque sembrava ancora troppo presto per arrivare ad essere sicuro di una decisione; in secondo luogo, invece, secondo il nuovo format del programma, le scelte si sarebbero dovute tenere nel corso di alcune puntate serali dedicate alla trasmissione.

La location dell'evento sarebbe stata scelta da Valeria Marini, la quale stava lavorando anche per trovare il luogo perfetto per la scelta di Cerioli. Scegliere anticipatamente, dunque, avrebbe significato stravolgere completamente tali piani in programma.

Nonostante tutto, le esortazioni ad aspettare e i consigli, Andrea Cerioli ha voluto comunque compiere la sua scelta anticipatamente senza dare ulteriori spiegazioni.

Andrea ha scelto ma c'è chi sospetta sulla sincerità del gesto

Contrariamente a quanto accade di solito, questa volta gli opinionisti gli sono andati contro ed hanno iniziato ad accusare il ragazzo di essere d'accordo con Arianna. Le motivazioni che hanno spinto, soprattutto, Gianni Sperti a parlare in questo modo sono molteplici. Innanzitutto sembra davvero prematuro arrivare ad una scelta a distanza di così poco tempo e senza aver lasciato sulla scia del percorso nessuna avvisaglia.

In secondo luogo, la reazione di Arianna, una volta scoperto che il ragazzo non si sarebbe presentato nel corso dell'ultima esterna, ha lasciato senza parole. La Cirrincione, infatti, non ha battuto ciglio, contrariamente a quanto, invece, fatto dalla sua rivale Federica.

Il ragazzo, però, ha voluto difendersi da tali accuse ribadendo di essere un tronista atipico e di non aver voluto protrarre il suo trono solo per scopi televisivi dal momento che era pervenuto anticipatamente alla sua scelta.

Sarà vero? Il tempo, forse, ci darà qualche risposta in più.