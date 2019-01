Annuncio

Nel corso delle puntate de Il Segreto in onda a marzo, i telespettatori assisteranno al ritorno di Gonzalo Castro. Proprio quest'ultimo tornerà da Cuba per vendicarsi di Donna Francisca. Il ragazzo, infatti, sparerà due colpi di pistola alla matrona [VIDEO], che cadrà a terrà priva di sensi. Raimundo, a questo punto, organizzerà una veglia funebre, dove non mancherà un grosso colpo di scena.

Il Segreto: Raimundo sconvolto dalla 'morte' di Francisca

Le trame de Il Segreto [VIDEO]annunciano che Gonzalo rivelerà a Fernando di aver perso i suoi due figli in un incendio, di cui ritiene responsabile Donna Francisca.

Inoltre confermerà che Maria Castaneda è ancora viva ma nascosta in un luogo misterioso. Dopodiché, il figlio di Pepa chiederà al Mesia di mentire sulla sua colpevolezza.

Raimundo, nel frattempo, rimarrà sconvolto dalla perdita della moglie, tanto da sprofondare in un silenzio ermetico.

A tal proposito, il vecchio locandiere esigerà che la bara sia chiusa durante la veglia funebre organizzata all'interno della Casona. Dall'altro canto, Julieta avrà dei dubbi sulla modalità che hanno portato alla morte Donna Francisca, in quanto aveva sentito alcuni spari provenire dalla zona della Villa dove quest'ultima era sotto la sorveglianza di Fernando.

Donna Francisca non è morta

Julieta informerà dei suoi dubbi Saul Ortega dopo aver sospettato Fernando dell'uccisione della 'darklady'. Inoltre temerà che Raimundo Ulloa sia stato ricattato per impedirgli di raccontare tutto alle autorità competenti. Julieta, a questo punto, arriverà addirittura a pensare che la morte della matrona sia una messa in scena, se Ulloa Senior non mostrasse a Saul, Mauricio ed a lei i suoi miseri resti.

Tutti, nel frattempo, rimarranno sorpresi dall'arrivo di Gonzalo alla veglia funebre. Qui il marito di Maria dimostrerà di non provare compassione per il decesso della nonna, sottolineando di essere giunto a Puente Viejo per vendicarsi di lei dopo l'incidente accorso ai suoi figli.

Inoltre racconterà a tutti quanti che Maria è viva, senza però dare delle spiegazioni al fratello, Don Anselmo e Raimundo.

Tuttavia il colpo di scena giungerà al termine del funerale, celebrato da Don Anselmo e Don Berengario. I telespettatori de Il Segreto tramite un flashback vedranno Donna Francisca alzarsi dalla bara e dare un bacio a suo marito. In questo modo si capirà che la donna è viva e vegeta sebbene non si sappia ancora perché Gonzalo si sia prestato al doppio gioco del vecchio locandiere.