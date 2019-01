Advertisement

Lunedì 7 gennaio incomincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola [VIDEO] 'Il Segreto', che regala molte sorprese ai milioni di telespettatori italiani. I personaggi di Julieta e Prudencio continuano a rimanere al centro delle trame e l'Uriarte ha deciso di tornare a vivere con l'Ortega per scoprire la verità sulla morte di Saul ma non sa di essere caduta nell'inganno dell'uomo. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino all'11 gennaio rivelano che Julieta riceve un consiglio da Fernando che intima alla donna di liberarsi di Prudencio firmando le carte per l'annullamento del matrimonio.

L'Uriarte decide di prendersi del tempo prima di fare una scelta simile. Nel frattempo la nipote di Consuelo fa la conoscenza di Isaac e causa la gelosia di Antolina che dimostra di essere molto innamorata dell'uomo.

Inoltre, Antolina propone a Isaac di celebrare un funerale simbolico per congedarsi da Elsa che, però, riappare nel corso della cerimonia.

Isaac e Matias riescono a trarre in salvo Elsa

Raimundo, invece, legge la lettera di Francisca e ha paura che la consorte possa trovarsi in serio pericolo, mentre Gracia fa ritorno a casa con il marito deciso a creare una radio nel paese di Puente Viejo. Carmelo scopre che Adela gli ha mentito riguardo alle lettere in quanto la maestra continua a ricevere delle minacce; il sindaco vuole risolvere la situazione. Isaac e Matias, dal canto loro, traggono in salvo Elsa che viene visitata dal dottor Zabaleta. Il medico rassicura il Guerrero spiegandogli che la donna guarirà in poco tempo. La ricomparsa di Elsa provoca la disperazione di Antolina che non sa in che modo gestire la situazione e spiega il suo stato d'animo a Consuelo.

Julieta scopre il segreto del marito

Intanto Julieta decide di annullare il matrimonio con Prudencio e questo comportamento lascia di stucco Fernando mentre Carmelo pensa alla possibilità di assumere una scorta per aiutare la moglie. La maestra, però, non vuole procedere per questa strada; Zabaleta, invece, ha un attimo di preoccupazione in quanto Elsa non si risveglia e pensa che le condizioni della giovane donna siano più pericolose del previsto. Julieta nel momento in cui è impegnata ad aiutare i bisognosi scopre che Prudencio ha approfittato dell'assenza di Francisca per avere accesso ai conti della matrona. L'Uriarte fa l'amore con Prudencio che confessa alla consorte di aver rubato delle piccole somme di denaro a Francisca [VIDEO]mentre Antolina trova conforto nell'amica Marcela.