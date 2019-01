Annuncio

L'attrice spagnola rocio munoz morales ha parlato a 360 gradi della sua vita al rotocalco "Io donna", dopo un 2018 ricco di soddisfazioni sia a livello professionale che familiare. Dalla nascita della seconda figlia al ritorno in TV con la fiction "Un Passo dal Cielo", tanti gli argomenti trattati dalla bellissima e celebre attrice.

La Morales ha anche condotto l'edizione spagnola di Ballando con le stelle

Il 2018 di Rocio Munoz Morales è stato di quelli importanti e l'ha pienamente soddisfatta.

A distanza di 3 anni dalla nascita della piccola Luna, per lei e per il compagno Raoul Bova è arrivata anche la secondogenita, che ha chiaramente fatto felice la coppia. "Il 2018 è stato intenso e pieno di sorprese.

Due natali fa non avrei immaginato che la mia famiglia allargata e che avremmo festeggiato l'arrivo di Alma". Si apre così l'intervista a "Io Donna" di Rocio Munoz Morales, divenuta famosa in Italia grazie alla partecipazione a Sanremo nel 2015.

"Ho iniziato a lavorare come attrice in Spagna e non avevo l'attenzione della stampa addosso [VIDEO]. L'arrivo in Italia nel periodo in cui ho iniziato la storia con Raoul ha creato tanta attenzione attorno a me e alla mia vita privata, il festival per me è stata una tappa fondamentale".

Non solo Sanremo tra gli argomenti trattati da Rocio, visto e considerato che ha parlato anche della sua famiglia composta dalle due figlie avute con Raoul e delle due sorelle maggiori. "Le mie sorelle essendo più grandi di me hanno fatto un po' da mamme e ognuna di loro ha due figlie femmine, quindi nella nostra famiglia hanno sempre comandato le donne".

L'attrice spagnola vive da 5 anni a Roma e preferisce l'Italia alla Spagna, in quanto grazie alla fiction ha conosciuto posti stupendi come Firenze, Milano, Venezia e la Puglia, luogo che frequenta molto spesso con il compagno Raoul. La differenza tra Italia e Spagna starebbe secondo lei nell'attenzione dei media: "In Italia quando passeggio con le bambine mi ritrovo almeno tre fotografi attorno, a Madrid invece sono tranquilla e non sono circondata dai fotografi".

Rocio tornerà in TV con 'Un Passo dal Cielo'

Molto presto la Morales tornerà in TV per la quinta stagione della fiction " Un Passo dal Cielo", un appuntamento che i telespettatori attendono con ansia e che ha riscosso molto successo negli anni. "Noi attori siamo molto fragili e viviamo con molte paure. Come quella di non recitare bene il personaggio che ci spetta, invece, il ruolo di attrice è un'ottima opportunità da cogliere al volo".

Le paure di Rocio sono però altre, visto che ha ammesso di avere molta paura di perdere le persone che ama, su tutti il suo Raoul Bova.

"Mi spaventa la solitudine e ho imparato a stare sola, anche se so di avere con me la mia famiglia di origine e quella costruita con il mio compagno di vita".

Ha concluso l'intervista parlando della possibilità di intraprendere un progetto lavorativo con Raoul [VIDEO], escludendo però sostanzialmente questa possibilità ed evidenziando che sul lavoro le loro strade sono autonome.