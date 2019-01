Annuncio

Sono giunte le nuovissime anticipazioni di Upas riguardanti le trame della settimana dall'11 al 15 febbraio. Prima di svelarvi quello che accadrà, ecco una breve sintesi degli eventi più importanti che accadranno la prossima settimana. In primis rivedremo Elena che dirà a Valerio di aspettare un figlio da lui. L'uomo non ne sarà tanto entusiasta anche perché utilizzerà tutte le sue energie per evitare che la ex moglie vada in carcere a trovare la figlia. La povera Giordano, quindi, inizierà a pensare di non voler tenere il bambino.

E ancora, Prisco otterrà gli arresti domiciliari per un malore che avrà in carcere. Franco ci resterà davvero male ed avrà il sentore che qualcosa di brutto possa accadere nuovamente a lui e alla sua famiglia.

Infine vedremo che sboccerà di nuovo la passione tra Vittorio ed Anita mentre Alex ne resterà profondamente turbata.

Un posto al sole anticipazioni al 15 febbraio

Elena cercherà di tenere lontano Valerio da lei [VIDEO]ma lui la sorprenderà con una proposta inaspettata. Le chiederà di diventare sua moglie? Prisco intanto uscirà di galera e il suo unico obiettivo sarà quello di vendicarsi del povero Boschi. Succederà poi che Valerio sarà sempre più convinto di voler stare con Elena mentre Alberto tramerà alle loro spalle per dividerli. Rivedremo poi Alex, che grazie ai consigli di Anita, cercherà in tutti i modi di conquistare Vittorio. Arriverà poi il giorno della prova scritta di Susanna per ottenere l'abilitazione per poter esercitare la professione di avvocato mentre Adele prenderà una decisione rimandata più volte.

Lascerà Manlio?

Upas: il piano di Alberto

Tra due settimane vedremo in Un posto al sole [VIDEO] che Alberto spingerà Simona a riconquistare Valerio mentre Alex deciderà di sedurre il giovane Del Bue. La ragazza, poi, avrà una lieve speranza di far breccia nel suo cuore quando lui la inviterà a cena per San Valentino. Purtroppo la serata non andrà come la giovane sperava ma Vittorio, nonostante tutto, inizierà a guardarla con occhi diversi. Anche per Valerio il giorno degli innamorati sarà singolare in quanto incontrerà durante la cena con Elena la sua ex Simona.

E ancora Adele deciderà di lasciare Manlio mentre Susanna si renderà conto che il padre è veramente violento come sospettava Giulia Poggi. Infine Roberto aspetterà con ansia il giorno dell'intervento di bypass. Sarà però aiutato in questo difficile momento da una vecchia conoscenza. Chi sarà mai?