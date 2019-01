Annuncio

Annuncio

Lunedì 4 febbraio ha inizio una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' che regala nuove sorprese ai milioni di telespettatori italiani [VIDEO]. L'attenzione principale è posta intorno al personaggio di Elena alle prese con l'inizio della gravidanza ma non ha ancora comunicato la notizia al compagno che ha dovuto fare i conti con l'arrivo dell'ex moglie. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 8 febbraio svelano che Valerio comincia a sentire la pressione dopo aver ricevuto delle richieste da parte di Simona.

Elena, dal canto suo non sa quale sia il momento giusto per dare il lieto annuncio al Viscardi mentre Diego pensa agli errori commessi nella relazione con Beatrice. Il sostituto portiere cerca di ricostruire il rapporto con l'avvocata ma le tensioni permangono intorno ai due ragazzi complicando la situazione.

Advertisement

La figlia di Marina prende coraggio e racconta la verità al compagno che non rimane contento di diventare padre per la seconda volta. La madre di Alice rimane dispiaciuta per il comportamento di Valerio dopo che l'uomo è venuto a conoscenza della sua gravidanza.

Elena si sente ferita dopo la reazione del Viscardi

La Giordano si sente ferita per la reazione del fidanzato mentre Valerio sembra avere la testa da un'altra parte. Il Viscardi, infatti, vuole impedire che l'ex moglie possa avere la possibilità di incontrare Vera in carcere. Rossella si prepara ad affrontare un esame difficile; la vicinanza di Beatrice spinge Diego a essere più intraprendente nell'ambito lavorativo. Il figlio di Raffaele non si accontenta di lavorare a Palazzo Palladini e si mette alla ricerca di un nuovo lavoro che possa renderlo felice.

Advertisement

Inoltre Serena e Filippo decidono di sottrarsi alle richieste di Renato ma devono fare i conti con il contrattacco da parte di Ping pronta a rimproverare i suoi dipendenti.

Valerio in difficoltà, Prisco potrebbe ricomparire nella vita di Franco

Valerio prova in ogni modo a non far sgretolare i pezzi della sua vita mentre Alberto ha in programma un appuntamento con un cliente importante sebbene ciò avvenga all'insaputa del Viscardi. Franco è contento di essere tornato a lavorare in palestra dopo che Prisco l’ha privato del ruolo di coach, Alex si prepara a fare la doppiogiochista. Elena non sa se sia il caso di tenere il bambino mentre arriva la notizia del malore di Prisco per la preoccupazione di Boschi; infine Giulia continua a nutrire dei dubbi sul rapporto di Manlio e Adele [VIDEO].