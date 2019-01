Annuncio

Le anticipazioni delle puntate di Acacias 38, che andranno in onda su Canale 5 da domenica 3 a venerdì 8 febbraio rivelano diversi colpi di scena che cattureranno sicuramente l'attenzione del pubblico della soap opera spagnola.

Una Vita, anticipazioni puntate all'8 febbraio: Rosina vuole lasciare Liberto

Rosina, grazie all'aiuto di Susana, riesce a capire di essere entrata in menopausa e questa notizia la sconvolgerà tanto da cacciare tutti gli invitati dalla festa compreso Liberto: la donna, successivamente, prenderà la decisione di lasciarlo.

I due rifletteranno sulla questione e capiranno che, per loro, non sarà un problema non avere figli. Intanto, Antonito litiga con la sorella Maria Luisa per aver tentato di allontanarlo da Lolita; Ramon sarà costretto ad intervenire per dividere i due fratelli.

Con il suo primo stipendio da cameriere, Antonito comprerà un anello a Lolita con l'intenzione di chiederle la mano ma Maria Luisa non prenderà bene la notizia.

Acacias 38,anticipazioni: Elvira decide di vendicarsi, Servante ritorna dalla moglie Paciencia

Elvira studia un piano di vendetta e lo metterà in atto scrivendo una finta lettera del vescovo con l'intento di far allontanare Adela e Susana da Acacias. In seguito, Celia rivelerà a Simon della visita di Elvira e il ragazzo scoprirà che la lettera del vescovo di Salamanca è falsa. Samuel è molto felice della gravidanza di Blanca, mentre Diego nasconde i propri dubbi sulla paternità del piccolo. Nel frattempo, Blanca confida a Leonor di non sapere con sicurezza chi sia il padre del bambino ma che, in ogni caso, ha preso la decisione di crescerlo con Samuel.

Ursula organizzerà un party per rivelare agli amici che Blanca è incinta, ma i festeggiamenti saranno interrotti dall'arrivo di Olga. Blanca ha dei sospetti sullo strano comportamento di Olga e pensa che ci sia qualcosa che non va in lei, così si rivolge a Samuel per cercare l'aiuto di un medico. Olga tenterà di riconquistare la fiducia della sorella. Samuel e Blanca decidono di recarsi nel luogo dove Olga è stata abbandonata per scoprire la verità sul suo passato. Blanca confessa a Leonor di essere seriamente preoccupata per Olga. Infatti, una volta rimasta sola, Olga tenterà di attaccare la madre Ursula. Servante si confessa con Casilda, dicendole di corteggiare Juana solo per dimenticare Paciencia. Il giovane decide di comunicare a Juana la propria intenzione di non volerla più frequentare in quanto sposato ma lei gli risponde di non aver mai avuto interesse nei suoi confronti. I domestici di Servante, per confortarlo, gli regaleranno un biglietto per Cuba per raggiungere la moglie Paciencia.