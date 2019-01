Annuncio

La storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, nata quasi per caso due anni fa, è stata molto chiacchierata all'inizio ed è passata in secondo piano con il passare del tempo. Le prime voci parlavano di una relazione abbastanza superficiale, ma poi le cose hanno iniziato a farsi serie.

Ambra, Max e la voglia di un bebè

La storia tra i due volti noti dello spettacolo e del calcio inizia a mettere le fondamenta: dopo due anni dal giorno in cui si sono messi insieme, Angiolini e Allegri hanno comprato una casa a Milano e hanno ufficializzato la data del matrimonio, a giugno di questo anno.

I rumors di questi giorni però parlano di un'ulteriore grande novità: sembrerebbe infatti che la famiglia sia in procinto di allargarsi. A quanto sembra infatti, in molti affermano che Ambra sia incinta.

Al momento non ci sono conferme ma neanche smentite. L'unica cosa certa è che la showgirl e attrice continua nelle sue performance in televisione, salendo ripetutamente sul palco [VIDEO] senza mostrare segni di strani arrotondamenti. I due hanno più volte affermato di essere pronti ad aspettare la cicogna e che un figlio è sempre benvenuto perché dove c'è l'amore c'è tutto.

Le foto sospette

Alcune foto, pubblicate dal settimanale Chi, mostrano Ambra mentre si tocca amorevolmente la pancia. Per molti questo gesto è la conferma della gravidanza. Inoltre la showgirl sembra avere l'aria assente come se stesse pensando a qualcosa più grande di lei, come un figlio che tra qualche mese potrà avere tra le sue braccia. Anche il fatto che i due stiano per andare a convivere non è sfuggito ai più attenti e potrebbe essere il passo iniziale per costruire una famiglia più grande.

Il nido d'amore quindi non sarebbe finalizzato solo al matrimonio, ma avrebbe anche l'obbiettivo di accogliere il nuovo arrivato. In quelle stesse foto Ambra indossa un giaccone molto largo come a voler nascondere le rotondità della gravidanza. Massimiliano Allegri inoltre sembra essere molto attento a ogni movimento della compagna [VIDEO], quasi volesse proteggere lei ed il bambino da sguardi indiscreti.

La grande famiglia allargata

Sia Ambra che Massimiliano sono già genitori di splendidi figli. Ambra è mamma di Jolanda e Leonardo, entrambi avuti dall'ex marito, il cantante Francesco Renga. Allegri è invece un padre felice di Giorgio e Valentina. L'arrivo di un figlio tutto loro magari potrebbe anche essere una gioia per i quattro fratelli maggiori.