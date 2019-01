Annuncio

Proseguono le avventure dei protagonisti di 'Un Posto Al Sole', capace di incuriosire il pubblico [VIDEO] trattando tematiche differenti. Un esempio si ritrova nel personaggio di Franco, felice per il ritorno in palestra mettendo il passato alle spalle. L'uomo è stato costretto a chiudere la struttura in seguito alle minacce dello strozzino Gaetano Prisco, riuscito a ottenere il proprio scopo. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio svelano che si aggravano le condizioni di salute di Prisco: il malore avuto da Gaetano si rivela determinante per dare all'uomo gli arresti domiciliari, mentre Franco comincia a fare i conti con le preoccupazioni dopo essere stato messo al corrente della situazione.

Il marito di Angela vuole evitare di cacciarsi in nuovi guai con la speranza di svolgere il suo lavoro di coatch con la dovuta serenità. Il Boschi invece si divide tra il garage e la palestra perché ha accettato la proposta di Ciro, ma potrebbero presentarsi degli ostacoli.

Elena, invece, decide di comunicare la notizia della gravidanza a Valerio.

La rabbia di Valerio pressato dall'ex moglie, la delusione di Elena

Valerio si sente pressato dalle richieste di Simona che crea fastidio all'uomo al punto che si complica il rapporto con Elena: quest'ultima dà l'annuncio al compagno che rimane sconvolto di fronte a questa novità, mentre Diego e Beatrice vorrebbero darsi una seconda possibilità. Il figlio di Raffaele è intenzionato a ricucire il rapporto con la Lucenti sebbene vada incontro ad una situazione difficile. Proseguono le tensioni nella storia dei due innamorati, mentre Filippo si appresta a trascorrere una giornata difficile a lavoro con Serena. Elena, dal canto suo si sente ferita dopo la reazione di Valerio di fronte alla scoperta della gravidanza: il Viscardi inveve vuole risolvere la situazione con Simona.

I consigli di Beatrice

Il proprietario delle imprese vuole evitare che l'ex moglie incontri Vera in carcere. Rossella (Giorgia Gianetiempo) si prepara a sostenere l'esame di medicina, mentre Diego (Francesco Vitiello) decide di seguire i consigli di Beatrice poiché la donna spinge il figlio di Raffaele a impegnarsi per dare una svolta alla sua carriera. Valerio cerca di dividere la vita privata da quella lavorativa, invece Alberto incontra una persona all'insaputa dell'amico: inoltre c'è la possibilità di scoprire un coinvolgimento di Alberto nel passato di Simona. Infine Elena può finalmente godere del supporto della madre [VIDEO].