Annuncio

Annuncio

La storia che sta tenendo banco nelle puntate americane di Beautiful è quella riguardante la figlia di Hope, priva di vita dalla nascita, almeno secondo quanto ha fatto credere il ginecologo che aiutato la Logan durante il parto. Parallelamente a tale vicenda, Steffy ha deciso di adottare una bambina e il medico lo sa, per cui tutta la vicenda potrebbe rivelarsi come il classico schema dello scambio di culle.

La vicissitudine di Hope

Hope avrà le doglie mentre si troverà sola sull'isola di Catalina.

La donna poi darà alla luce una bambina morta, mentre Steffy deciderà di adottare una sorellina per la piccola Kelly. La Forrester, infatti, vorrà regalare alla figlia un rapporto simbiotico e speciale come fu il suo con la defunta Phoebe, la gemella mai dimenticata.

Advertisement

L'opportunità di un'adozione privata arriverà proprio da Reese, il medico che aiutò Hope a partorire durante una tempesta di vento che rese sia la clinica che l'isola inaccessibili per ore. Ricordiamo che la Logan durante il travaglio perse i sensi e soltanto quando si risvegliò ebbe la cattiva notizia. Ciò fa pensare ancor più che la bimba che Reese presenterà a Taylor sia proprio la piccola Beth. La conferma ufficiale non è ancora arrivata ma ad avvalorare tale tesi ci sarebbe anche l'entrata in scena di Florence Fulton, la donna che si presenterà a Taylor [VIDEO]come la madre ufficiale della bimba in cerca di adozione. Flo inoltre dirà alla Hayes di aver conosciuto il medico tramite il sistema di agenzie per adozione mentre le anticipazioni di Beautiful ci rivelano invece che la donna è una vecchia conoscenza del medico.

Advertisement

I migliori video del giorno

Flo e il suo ruolo in Beautiful

Flo, la donna che si è presentata a Taylor [VIDEO]come madre naturale della bambina in cerca di adozione non sarebbe a conoscenza di tutti gli elementi del piano del dottore, come la provenienza della bimba. La donna avrebbe soltanto partecipato alla recita per denaro e perché convinta che Reese stia facendo qualcosa di buono per la povera bambina. Flo sa però che in tutta la vicenda c'è qualcosa di poco chiaro e gli spoiler americani ci rivelano infatti che troverà delle prove che avvaloreranno la sua tesi. Scoprirà infatti che Reese le sta mentendo per cui vorrà delle risposte minacciando di tirarsi indietro.

Intanto il medico sarà sempre più preoccupato per le sorti di sua figlia Zoe nel mirino di alcuni creditori che lo stanno minacciando a causa di un grosso debito di denaro contratto con loro. Ovviamente quest'ultima sarà all'oscuro del pericolo che sta correndo e continuerà a vivere normalmente la sua vita. Nei prossimi mesi Zoe farà il suo ingresso in Beautiful nelle puntate italiane insieme ad Emma, la nipote di Justin. Ci si chiede quindi: Reese riuscirà a tenere a bada Flo e sopratutto le racconterà realmente la verità sulla bambina? La risposta nelle prossime anticipazioni.