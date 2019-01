Annuncio

Il mistero relativo alle sorti di Beth Spencer nelle puntate americane di Beautiful è durato soltanto poche settimane. Dopo il parto di Hope, avvenuto a Catalina in circostanze a dir poco rocambolesche, in molti si sono chiesti se davvero la neonata fosse morta a causa del distacco della placenta. Era questa la triste notizia data a Hope e Liam dal dottor Reese Buckingham, che aveva anche mostrato alla coppia una bambina priva di vita. Fin dall'inizio, però, erano troppi gli indizi che inducevano a pensare che il destino della creatura fosse ben diverso e che molto presto sarebbe persino finita tra le braccia di Steffy, alle prese con il desiderio di adottare una bambina per dare una sorellina a Kelly.

Tale dubbio si è trasformato in realtà nella puntata di Beautiful trasmessa negli Stati Uniti ieri 22 gennaio, durante la quale è stato proprio il dottor Reese ad ammettere con l'amica Flo la verità sulla provenienza della bambina.

Anticipazioni Beautiful: la confessione di Reese

Beth Spencer è viva e molto presto sarà adottata da Steffy che la chiamerà Phoebe [VIDEO] (come riportano oramai i titoli di coda, riferendosi alle due piccole interpreti della neonata). Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane appena trasmesse mettono a tacere anche i fan più dubbiosi, coloro che pensavano ad una svolta meno scontata di questa storyline. La verità è venuta a galla ieri 22 gennaio, durante un confronto tra Reese e Flo. Quest'ultima ha fatto credere a Taylor di essere la madre della neonata e di volerla dare in adozione a Steffy a causa dei propri problemi economici. Ma, non appena la psicologa se n'è andata, ha chiesto chiarimenti all'amico in merito alle dinamiche che lo hanno portato ad avere in custodia la piccola.

È stato a quel punto che il ginecologo ha spiegato ogni dettaglio del caso: ha bisogno del denaro dell'adozione per poter pagare il proprio debito di gioco ed evitare che a Zoe venga fatto del male. Questo ha quindi precisato che la madre della neonata in realtà non è a conoscenza del fatto che lei sia ancora viva, avendo perso i sensi poco dopo il parto. È quindi arrivata la conferma che tutti aspettavano: Flo ha chiesto il nome di quella donna e Reese ha dichiarato, senza ombra di dubbio, che la donna in questione si chiama Hope.

Trame americane Beautiful: Steffy adotterà Hope Spencer

Le anticipazioni americane di Beautiful hanno svelato la verità su Beth Spencer, sottratta ad Hope poco dopo il parto [VIDEO]avvenuto a Catalina. Il fatto che la piccola sia viva è stato confermato anche dall'intervista via social che proprio nella giornata di ieri 22 gennaio gli attori Scott Clifton e Annika Noel, rispettivamente gli interpreti di Liam e Hope, hanno effettuato, rispondendo alle domande dei fan.

Il giallo è giunto alla sua conclusione, quanto meno agli occhi dei fan. Ma quanto ancora i due genitori dovranno aspettare per apprendere la verità sulla loro bambina? Passeranno poche settimane o addirittura anni? Considerando che Bradley Bell ha annunciato che il parto di Hope cambierà per sempre le sorti della soap, sarà meglio non dare nulla per scontato anche da questo punto di vista, non escludendo una storyline di lunga durata. Al momento si sa soltanto per certo che Steffy deciderà di adottare Beth, del tutto ignara della sua identità, permettendo così a Kelly di vivere al fianco della sua sorellina biologica. La scoperta della verità potrebbe essere sconvolgente per tutti i protagonisti di questa storyline, mettendo sorprendentemente in cattiva luce proprio Steffy e Taylor, che mai avrebbero potuto immaginare gli intrighi di Reese.