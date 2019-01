Annuncio

Carmen Russo si mette a nudo e parla apertamente del dolore che l'ha sconvolta, cambiando completamente la sua vita, rendendola meno forte e più sola. La morte della mamma Giuseppina, alla quale era legatissima [VIDEO], ha creato una frattura nel cuore che difficilmente verrà cancellata nonostante l'aiuto del marito e della figlioletta.

Addio a mamma Giuseppina

E' il 22 gennaio quando Carmen Russo affida il suo dolore ad un post su Instagram, dedicando dolcissime parole alla mamma Giuseppina appena scomparsa, senza nascondere ciò che prova.

Parla della sua piccola bambina, di suo marito e del papà che non c'è più da [VIDEO] molto tempo. Afferma come, in realtà, è sicura di averla sempre al suo fianco e nel suo cuore.

La vita continuerà con più dolore ma dovrà essere forte per tutte le persone che ama. Dopo la dolce e commovente dedica, Carmen Russo non ha più parlato del dolore che l'ha colpita fino a quando non è stata intervistata a Verissimo.

Il dolore a Verissimo

Carmen Russo ha aperto il suo cuore alla conduttrice Silvia Toffanin: senza trattenere le lacrime, ha parlato della scomparsa dell'amata mamma Giuseppina, avvenuta pochi giorni prima, il 19 gennaio, dopo una brutta bronchite. Ballerina e conduttrice ripercorrono insieme gli ultimi anni di mamma Giuseppina e teneri ricordi affiorano alla mente di Carmen Russo: rivede sua madre guidare la macchina, star bene fino a quattro anni fa fino alla frattura all'anca, momento che ha segnato l'inizio della fine. Le ossa hanno iniziato a rompersi pian piano, le difese immunitarie a calare, fino a quando la bronchite ha avuto la meglio e ha portato la donna alla morte per il collasso di un polmone.

Tra nonna e nipote

Carmen Russo ha parlato inoltre del tenero rapporto che c'era tra nonna e nipote, tra Giuseppina e Maria, figlia di Carmen e del marito Enzo Paolo Turchi. Alla piccola è stata spiegata la verità, assicurando che la nonna adesso si trova in cielo tra gli angeli e accanto al nonno. Sarebbe stato difficile raccontarle delle bugie, ha spiegato la Russo, perché la piccola è molto perspicace e quando ha visto i genitori piangere ha capito da sola quale fosse il vero motivo. Devastato è anche Enzo Paolo Turchi che considerava Giuseppina come una seconda mamma. Il ballerino ha perso i genitori quando era molto piccolo e si era legato tantissimo alla famiglia di sua moglie. E' stato vicino alla suocera fino alla fine e adesso cerca di far tornare il sorriso all'amata Carmen.