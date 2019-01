Annuncio

Dal mancato abbraccio con la madre ai meme ironici condivisi sui profili social e poi cancellati. Patrizia, originaria di Montedoro (provincia di Caltanissetta), ha scritto a C’è Posta per Te [VIDEO] per recuperare il rapporto con le figlie (Salvatrice, Rossana e Dèsirèe) con le quali non parla da due anni. Nello specifico Maria De Filippi ha spiegato che la donna è stata costretta ad andare via di casa dopo aver litigato con il consorte che l’accusava di una relazione extraconiugale con un ragazzo più giovane.

Dall’altra parte la siciliana ha sempre negato il tradimento ed ha precisato di essersi trasferita a Roma solo perché non sopportava più l’atteggiamento da marito padrone.

Da quel momento sono cambiati anche i rapporti con le tre figlie che hanno deciso di non allontanarsi dalla madre.

'Sei un'attrice, papà ha sbagliato a fidarsi di te'

Dopo aver incassato solo risposte negative Patrizia ha provato a confrontarsi con le figlie a C’ Posta per Te. Désirèe, Salvatrice e Rossana, quest’ultime accompagnate dai mariti, hanno accettato l’invito ma hanno subito fatto comprendere di non essere intenzionate a perdonare la madre. “Sei un’attrice, papà ha sbagliato a fidarsi di te. Cosa siamo venuti a fare” - ha affermato Salvatrice che ha manifestato anche l’intenzione di lasciare subito la trasmissione. Dall’altra parte la madre ha ribadito di essersi comportata sempre bene con loro e che erano a conoscenza della difficile situazione che si era venuta a creare con il marito: “Vi voglio bene, mi mancate tanto”.

Nessuna apertura neanche da parte delle altre due figlie con Maria De Filippi [VIDEO] che ha tentato, con diplomazia, di far cambiare idea alle tre ragazze.

Maria De Filippi rimprovera Salvatrice, Rossana rimuove il meme dopo le critiche social

Stuzzicate dalla conduttrice televisiva le figlie di Patrizia hanno riferito che la madre si è comportata bene con loro per venticinque anni. “Negli ultimi tempi era irriconoscibile ed abbiamo perso la fiducia nei suoi confronti” - ha precisato Salvatrice. Quest’ultima è stata rimproverata dalla De Filippi che le ha ricordato i sacrifici fatti dalla donna in occasione del suo matrimonio e che certi gesti non sono affatto dovuti. “Non puoi cancellare quello che ha fatto per te in tanti anni”. Parole che non hanno modificato la posizione delle ragazze che hanno deciso di chiudere la busta e lasciare lo studio.

Le tre giovani sono finite nel mirino del popolo social non solo per quanto accaduto a C’è Posta per Te. In particolare Rossana è stata criticata per aver condiviso alcuni meme ironici della storia con protagonista la madre. Post che sono stati immediatamente rimossi dalla siciliana per evitare ulteriori polemiche.