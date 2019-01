Annuncio

Annuncio

In passato le sue provocazioni hanno fatto discutere sul web. Priscilla Salerno [VIDEO] è tornata al centro dell’attenzione mediatica per le sue esternazioni social su Giulia De Lellis dopo aver punzecchiato Malena la pugliese. Tutto è nato da una velenosa Stories pubblicata dopo aver incrociato in treno l’ex corteggiatrice di Uomini e donne. Senza fare giri di parole l’attrice a luci rosse ha prima espresso un giudizio estetico tutt’altro che lusinghiero sulla romana e poi ha rivelato di aver ricevute delle avance da Andrea Damante.

Inoltre la salernitana ha elogiato il dj veronese per aver interrotto la relazione con la ventitreenne.

Affermazioni che sono diventate virali nel giro di pochi istanti ed hanno provocato la reazione stizzita delle fan dell’ex gieffina che hanno preso d’assalto il profilo della star dell’eros.

Advertisement

“Non mi aspettavo si scatenasse questo circo, non comprendo cosa vogliono da me queste ragazzine” - ha ribadito Priscilla Salerno su Instagram.

Priscilla Salerno infiamma il web con la Stories sulla De Lellis

Priscilla Salerno è finita nel mirino delle ‘bimbe di Giulia’ che non hanno gradito le frasi che l’attrice ha riservato alla De Lellis. “Ora capisco perché Andrea Damante l’ha tradita” - ha spiegato la salernitana che ha punzecchiato la fidanzata di Irama per le sue misure ed in particolar modo per l’altezza. Inoltre l’artista a luci rosse ha aggiunto che Damante l’avrebbe avvicinata in un bar di Verona dove si è trasferita da diversi anni. “Ci ha provato anche con me” - ha sottolineato prima di affermare che l’ex tronista ha fatto bene a tradire Giulia.

Parole che non sono passate inosservate con le fan della De Lellis che hanno riservato pesanti critiche ed invettive alla star dell’eros.

Advertisement

I migliori video del giorno

“Hai scelto il peggiore modo di farti notare” - ha riferito un’utente. C’è chi invece ha attaccato Priscilla per aver fatto ricorso alla chirurgia estetica.

La replica alle fan dell'ex fidanzata di Andrea Damante

Una levata di scudi che ha sorpreso l’attrice a luci rosse che in una successiva Stories ha ribadito di aver detto semplicemente la verità su quanto accaduto con Andrea Damante. “Questi attacchi non mi fanno certo paura. Conosco tante cose del mondo di Uomini e Donne” - ha aggiunto la salernitana che non si è scomposta di fronte ai commenti negativi delle sostenitrici della ventitreenne romana. In precedenza Priscilla aveva preso di mira Malena la pugliese ed aveva promesso ai tifosi della Salernitana un bollente spogliarello in caso di vittoria con il Brescia. Dal canto suo Giulia De Lellis [VIDEO] ha preferito concentrarsi sulla festa di compleanno in stile glitterato con gli amici evitando di replicare alla Salerno.