Non c'è pace per Adela durante le puntate de Il Segreto che vedremo in TV dal 14 al 18 gennaio 2019 su Canale 5: continuano infatti ad arrivarle dei messaggi anonimi e minacciosi. Carmelo appare sempre più preoccupato per questa spiacevole situazione e comincia a prendere in seria considerazione l'ipotesi di proteggere la donna dallo stalker, diventato ormai un incubo per entrambi, in quanto ultimamente le minacce sembrano aumentare di gravità, quasi che il molestatore stesse preparando qualcosa.

Il Segreto: Adela rifiuta di avere una scorta e Carmelo resta sconcertato

Davanti all'ipotesi di essere protetta da alcune guardie del corpo scelte dallo stesso Carmelo, però, Adela ha una reazione imprevista, perché oppone un netto rifiuto.

Carmelo stenta a capire ma la donna vuole sentirsi libera e non vuole darla vinta al molestatore de Il Segreto rimasto ancora senza nome. Dare un'identità precisa a quest'uomo diventerà uno dei temi principali delle puntate delle prossime settimane. Chiediamoci però cosa potrebbe succedere nell'ipotesi che il molestatore fosse una donna.

Elsa si riprende fisicamente durante le puntate dal 14 al 18 gennaio 2019

Elsa tornerà prepotentemente ad essere protagonista de Il Segreto. La donna, gravemente ferita dopo la rocambolesca fuga dalla torre, è stata curata con tanto amore da Antolina, ma comincia a dare segnali importanti di una effettiva ripresa. A un certo punto Elsa rivendica [VIDEO]la sua quota ereditaria ma Isaac le confessa di avere ucciso Jesus e la donna ne resta molto turbata. Vedremo inoltre Don Anselmo, una delle figure chiave de Il Segreto, prendere una decisione di rilievo e cioè radunare i cittadini per fare loro importanti comunicazioni e fargli capire chi è davvero Isaac e quale è la sua storia, che la gente non conosce fino in fondo.

Isaac pregherà Antolina di non rivelare a nessuno la loro love story.

Julieta scatenata con Prudencio e Fernando Mesia dal 14 al 19 gennaio

La fascinosa Uriarte deciderà di sfruttare le sue indubbie qualità per sedurre prima Prudencio e dopo il tenebroso Fernando. La donna si conferma molto spregiudicata quando si tratta di ottenere informazioni utili, ma non facili da ottenere. Nelle ultime puntate [VIDEO] del periodo di programmazione che va dal 14 gennaio 2019 al 18 gennaio il sindaco del paese immaginario di Puente Viejo scopre finalmente chi è il renitente alla chiamata della leva militare: si tratta di Isaac, che si conferma persona inaffidabile.

Programmazione domenicale per Il Segreto dal 2019

Vi rammentiamo infine che a partire da gennaio Il Segreto andrà in onda anche la domenica, a conferma di un evidente successo presso il pubblico italiano, che vede le singole puntate con circa sei mesi di ritardo rispetto alla programmazione in Spagna, dove la fiction viene girata ormai da alcuni anni.