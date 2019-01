Annuncio

A fine gennaio arriverà sul piccolo schermo la nuova edizione de l'Isola dei Famosi, condotta nuovamente da Alessia Marcuzzi. Il settimanale Spy ha anticipato i nomi dei naufraghi [VIDEO]. Ci sarà la partecipazione di Riccardo Fogli di cui si è spesso parlato nel corso di questi mesi. Il cantante, in questo periodo, sta facendo coppia con Roby Facchinetti con cui ha cantato nella serata di Capodanno su Canale 5. Anche Paolo Brosio sarà uno dei naufraghi: memorabile è lo scherzo della finta telefonata di Papa Francesco subito dal famoso giornalista nel corso di una delle puntate di un'edizione di Scherzi a Parte, condotta da Paolo Bonolis.

Jeremias Rodriguez sarà un altro concorrente della nuova edizione de L'Isola Dei Famosi dopo aver partecipato, insieme alla sorella Cecilia, al Grande Fratello Vip. Il fratello di Belen vuole tentare di ottenere notorietà prendendo parte a un programma fra i più seguiti in Italia.

I nomi dei naufraghi: Alvin da inviato a concorrente

Anche la sorella maggiore Belen, nel 2008, ha partecipato all'Isola dei Famosi, che le ha portato fortuna, dando una spinta decisiva alla sua carriera. La showgirl argentina è arrivata al secondo posto nel corso di quell'edizione, allora sulla Rai e con Simona Ventura come conduttrice. Non bisogna dimenticare che quest'anno, fra i concorrenti, ci sarà la presenza di Alvin, pronto a passare dall'altra parte della barricata dopo essere stato, per alcune edizioni, inviato del reality show di Mediaset. Da qualche anno ha lasciato il ruolo di inviato torna a essere conduttore per la Mediaset di programmi di discreto successo: un esempio si ritrova in 'Bring the noise'. Inoltre nelle stagioni precedenti ha affiancato Silvia Toffanin nella conduzione della trasmissione 'Verissimo'.

Alda D'Eusanio opinionista della nuova edizione de l'Isola dei Famosi

Tra i naufraghi spicca anche il nome di Taylor Mega, che ha ottenuto la notorietà grazie ai social. Prenderà parte a L'Isola Dei Famosi anche l'ex concorrente di Amici Luca Vismara. Novità importanti per quanto riguarda il ruolo di inviato, affidato al vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, Daniele Bossari. Infine Alda D'Eusanio ricoprirà il ruolo di opinionista, dopo essere stata preferita alle showgirl Alba Parietti e Valeria Martini. Attualmente la giornalista è una delle quattro giudici nel programma La Repubblica Delle Donne [VIDEO] condotto da Piero Chiambretti.