Ieri, giovedì 10 gennaio, è andata in onda la nuova stagione di una delle serie televisive più amate dagli italiani: Che Dio Ci Aiuti, con una divertentissima Elena Sofia Ricci nelle vesti di suor Angela. Diversi sono stati i cambiamenti avvenuti all'interno del convento i quali, probabilmente, hanno lasciato i telespettatori un po' perplessi riguardo l'attesissima messa in onda della nuova stagione [VIDEO] della Serie TV. Di certo non sono mancati i colpi di scena già dalla prima puntata, con la presenza di nuovi personaggi e con nuovissime avventure.

Finale della quarta stagione

La quarta stagione di Che Dio Ci Aiuti si è conclusa con diversi colpi di scena, lasciando intendere che ci sarebbe stata una quinta stagione.

Per cominciare, Azzurra ha ritrovato sua figlia Emma con la quale è riuscita a instaurare un ottimo rapporto nonostante i precedenti. Valentina, purtroppo, ha deciso di riprendere il suo lavoro da escort, lasciando Gabriele. Per quanto riguarda la relazione tra Nico e Monica, con la disapprovazione di tutti i fan, lei ha deciso di tornare con suo marito, portando con sé anche il piccolo Edo.

Quinta stagione

La nuova stagione con Elena Sofia Ricci nelle vesti di suor Angela, si apre con diverse novità: prima fra tutte la morte di Guido e Davide. Valentina, invece, dopo aver ripreso la sua vita da escort finisce in ospedale in seguito a un incidente.

Nico si ritrova a dover fare il padre al suo bimbo di cinque mesi, Mattia, avuto dalla sua precedente relazione con Asia. Inoltre, a scombussolare ulteriormente gli equilibri del convento più amato d'Italia [VIDEO], vi è l'arrivo di una novizia, Ginevra, una ragazza super diligente e dalla forte vocazione.

Il cast

Se da un lato non vi saranno più Lino Guanciale - così come aveva già annunciato in diverse occasioni - e Diana Del Bufalo, dall'altro vi sono nuovi personaggi interessantissimi che animeranno il convento di suor Angela e suor Costanza, travolgendo i telespettatori.

Tra i nuovi personaggi che si aggiungeranno al cast, vi sono: Ginevra (Simonetta Columbu); il piccolo Mattia; la nipote di suor Costanza, Maria (Laura Adriani); Eugenia (Ilaria Bernabei); il dottor Pietro Santoro (Sergio Romano); e le due gemelline tutto pepe, Daniela e Silvia (Matilde e Margherita Manfredi). Sono confermati, invece: Azzurra (Francesca Chillemi); suor Angela (Elena Sofia Ricci); suor Costanza (Valeria Fabrizi); Nico (Gianmarco Saurino) e Gabriele (Cristiano Caccamo).