Si avvicinano le scelte dei tronisti di Uomini e donne, in particolare quelle di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. A febbraio andranno in onda le puntate serali del trono classico con le decisioni dei vari tronisti. L’unico a non aver atteso le puntate in prime time è stato Andrea Cerioli, che contro tutto e tutti ha scelto Arianna Cirrincione come fidanzata. Nel frattempo alcune reazioni social dei tronisti sembrano svelare le possibili scelte, o quanto meno danno un indizio abbastanza chiaro.

Il messaggio particolare di Claudia per Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi [VIDEO] è da settimane in bilico tra la romana Claudia Dionigi e la torinese Giulia Cavaglià: entrambe le ragazze hanno in qualche modo colpito il milanese che sembra coinvolto in una sorta di tira e molla.

Il Riccardi ha baciato sia Claudia sia Giulia, e anche se in molti fanno il tifo per la Dionigi, altri fan credono che il cuore del Riccardi sia maggiormente preso da Giulia. Il ragazzo, comunque, non si sbilancia e ha dichiarato di provare dei sentimenti per entrambe. Anche lui, come Teresa Langella, dovrà scegliere a breve. Intanto Claudia Dionigi si è affidata ai social per lanciare un messaggio alquanto strano a Lorenzo: “La corazza non serve se poi ti brillano gli occhi”. Sembra un messaggio molto chiaro, postato su Instagram, che fa intendere come la romana sia abbastanza convinta di quello che Lorenzo prova per lei. La scelta sarà dunque Claudia o per Giulia c'è ancora qualche speranza di diventare la fidanzata del milanese e viversi lontano dalle telecamere? Sicuramente lo sapremo molto presto.

Antonio Moriconi e la dedica a Teresa che fa sognare

Diverso il discorso per Teresa Langella, che ha comunicato di essere pronta a fare la sua scelta. Per la napoletana la partita è tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso ma dopo l’ultima registrazione, in cui la Langella ha litigato con Andrea e poi baciato Antonio, sembra quasi scontato che la 26enne sceglierà il maestro di sci. Andrea Dal Corso, infatti, sembra sparito dai social [VIDEO], mentre Antonio ha fatto una storia su IG dedicata a Teresa che sembra anticipare il loro lieto fine. Il ragazzo ha scritto “innamorati di una donna umile che non è solo apparenza, che va a letto senza trucco e si alza al naturale” per poi proseguire con “che ti aiuti ad essere la versione migliore di te”. Parole che chiaramente rimandano a Teresa. Per molti si tratta di una vera e propria dichiarazione che anticipa la scelta della partenopea. Con buona pace di Andrea.