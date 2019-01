Annuncio

Lunedì 28 gennaio inizia una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole' che, nel corso degli anni, è sempre stata apprezzata dai milioni di telespettatori italiani [VIDEO]. La famiglia Poggi si trova alle prese con i lavori di ristrutturazione al punto che Renato è stato costretto a trasferirsi con la compagna a casa di Raffaele: ma tuttavia nuovi problemi potrebbero mettere a repentaglio la situazione. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno fino all'1 febbraio svelano che i rapporti tra i due cognati diventano sempre più difficili, visto che non è approvato da Ornella e Raffaele il comportamento del padre di Niko.

Quest'ultimo assume un atteggiamento sbagliato nei confronti di Nadia, mentre Elena fa una scoperta spiazzante sul conto di Valerio. La figlia di Marina comprende il motivo del suo malore improvviso dovuto al fatto che la donna è incinta e vorrebbe comunicare la lieta notizia al compagno.

La vita del Viscardi ha trovato una certa stabilità ma è sul punto di essere rimessa in discussione dopo che arriva Simona, ex moglie di Valerio decisa a entrare in contatto con l'uomo per il bene di Vera (Giulia Schiavo), sebbene non siano escluse altre intenzioni della donna.

Alex viene colta in flagrante da Anita

Nel frattempo Michele decide di seguire le direttive di Scheggia, ma l'arrivo di un video pronto a dimostrare l'innocenza del Saviani cambia l'opinione dell'uomo. Elena prende coraggio e si appresta a informare Valerio di essere in dolce attesa, ma per via dell'arrivo dell'ex moglie Simona decide di non comunicargli nulla sulla gravidanza. Inoltre un gesto di ribellione di un compagno di Mimmo convince Michele (Alberto Rossi) di aver fatto la scelta giusta parlando in radio del difficile rapporto tra professore e alunno.

Alex, dal canto suo è scoperta da Anita che costringe la ragazza a diventare sua complice, mentre Valerio spiega a Elena di avere instaurato un rapporto pacifico con Simona per il bene di Vera.

Elena comunica la notizia alla figlia

Intanto Roberto continua a pensare alla storia con Vera e vorrebbe incontrare l'ex compagna per avere la possibilità di chiarirsi con la giovane donna. Elena (Valentina Pace), invece, si affretta a rendere nota la felice notizia della gravidanza alla figlia Alice e si dice più ottimista riguardo al proseguimento della relazione con il Viscardi. Infine Franco torna a lavorare in palestra dopo aver accettato l'offerta di Ciro, ma l'idea che Prisco possa ottenere gli arresti domiciliari, getta nello sconforto il Boschi [VIDEO].