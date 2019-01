Annuncio

La puntata di ieri 15 gennaio dedicata al Trono Over di Uomini e donne ha concesso ampio spazio alla proposta di Sossio Aruta a Ursula Bennardo [VIDEO], lasciando solo tempo marginale alle vicende di altre dame e cavalieri. La questione relativa ad Armando Incarnato e al suo rapporto con Noel Formica è stata quindi trattata solo marginalmente, con l'intervento di Viviana che ha ammesso di essere rimasta vittima di un vero e proprio colpo di fulmine nei confronti del cavaliere napoletano.

Ma come si evolverà la questione nelle prossime puntate? Armando continuerà a partecipare al programma condotto da Maria De Filippi? A tal proposito ci vengono incontro le anticipazioni relative alla registrazione del Trono Over effettuata lo scorso 4 gennaio, nella quale Incarnato si è reso protagonista di una clamorosa ammissione per evitare di non essere più invitato in studio.

E le sue parole chiameranno in causa proprio il rapporto con Noel Formica.

Uomini e donne anticipazioni: la confessione di Armando

Le anticipazioni di Uomini e donne segnalano la decisione di Maria De Filippi di eliminare Noel Formica e Armando Incarnato dal programma. La coppia, infatti, sembrerà nascondere qualcosa dando l'impressione di continuare a mentire sia alla redazione che al pubblico da casa. Davanti alla preoccupazione di non essere più richiamato in studio, il cavaliere napoletano deciderà di dire la verità e di parlare della sua relazione segreta con Noel [VIDEO]. Sarà così che, attraverso un video, affermerà che il suo rapporto con la dama va ben oltre quanto fanno credere in puntata. Si sono visti in passato sia a Napoli che a Pescara anche se hanno sempre fatto molta attenzione a non essere sorpresi insieme.

Tale discrezione è stata voluta da Noel per un motivo ben preciso: lei frequenta anche un altro uomo, estraneo al mondo di Uomini e donne, e non intende rovinare questo rapporto. Per questo motivo ha cercato di nascondere Armando quando si recava a farle visita, facendolo uscire dalla porta secondaria per non destare sospetti. La colpa, dunque, ricadrà quasi esclusivamente su Noel.

Le scuse di Armando e i dubbi dei fan

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News, in merito alla registrazione del 4 gennaio, Armando Incarnato spiegherà di avere mantenuto il segreto solo per assecondare Noel ma di non essere più disposto a non rispettare le regole del programma. Per questo motivo, chiederà scusa a Maria De Filippi e le chiederà ufficialmente di non essere espulso. Poco dopo, il cavaliere verrà fatto accomodare nel parterre maschile a conferma di come la sua esperienza televisiva non sia finita qui. Ma le sue affermazioni non sembrano avere trovato il pieno gradimento dei fan: sono in molti, infatti, a considerare Armando un vero attore che è riuscito ad addossare le colpe sui suoi errori a Noel.

Ciò che non convince è soprattutto la relazione della dama con un altro uomo, che doveva essere tenuto all'oscuro del flirt con il cavaliere di Uomini e donne. Considerando che lei partecipa ad una trasmissione televisiva, non bastava che lui si sintonizzasse su Canale 5 per scoprire che Noel stava cercando l'anima gemella? Se la dama fosse stata tanto interessata a rispettare questo amore, certo la partecipazione al Trono Over non era la scelta più giusta.