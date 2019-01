Annuncio

Le recenti trame della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' continuano a porre l'attenzione intorno al personaggio di Diego [VIDEO]che si sente in colpa per la fine della storia tra Patrizio e Rossella. Quest'ultima ha capito di essere innamorata del figlio maggiore di Raffaele come dimostra il loro bacio sebbene Diego non abbia intenzione di iniziare una storia con la Saviani poiché si potrebbero complicare ulteriormente i rapporti con il fratello. Allo stesso tempo il sostituto portiere di Palazzo Palladini crede che, nonostante la fine della storia con Beatrice, lui non abbia mai smesso di amare l'avvocatessa.

Diego non nasconde di aver un carattere completamente opposto rispetto alla Lucenti ma è sicuro di essere ancora innamorato della giovane donna. Il Giordano è anche dovuto intervenire per far tornare la situazione alla normalità aiutando Patrizio a trovare la forza di reagire alla fine del rapporto con Rossella.

Giulia vuole aiutare la consuocera a raccontare la verità

Inoltre il giovane cuoco si rende protagonista di una lite con i genitori, dopo aver comunicato di non voler ripartire per Alba poiché ritiene che la partenza sia stata la causa del termine del rapporto con l'ex fidanzata. Giulia vuole trovare una soluzione per aiutare la consuocera Adele che continua a nascondere la verità intorno al rapporto matrimoniale con Manlio intriso di contrasti al punto che la madre di Susanna non sa in che modo uscire dalla situazione. Nel frattempo Roberto continua a lottare tra la vita e la morte dopo aver dovuto fare i conti con un malore al punto che è stato sottoposto a un intervento cardiaco per risolvere i problemi al cuore.

Diego chiede a Franco di essere assunto in garage

Patrizio è in preda ai suoi dubbi ma dopo aver parlato con Rossella, capisce quale sia la via giusta da prendere mostrandosi pronto a fare ritorno ad Alba per proseguire lo stage.

Il figlio di Raffaele chiarisce le proprie idee mentre Diego (Francesco Vitiello) comincia a ripensare alla fine della storia con Beatrice e non riesce a dimenticare l'amore nei confronti della giovane donna. Giulia, invece, vorrebbe parlare dei suoi sospetti al figlio mentre Ornella, durante la convivenza con Renato e Nadia, non è contenta del modo in cui il padre di Niko si comporta con la fidanzata. Infine Diego si rende conto della possibilità di essere assunto al garage dove lavora Franco e chiede aiuto al marito di Angela [VIDEO] pronto a iniziare la nuova avventura lavorativa in palestra.