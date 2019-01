Annuncio

La prima parte della stagione 2018-19 del Trono Classico di Uomini e donne si sta per concludere e le scelte dei vari tronisti appaiono, puntata dopo puntata, sempre più vicine. Nonostante la confusione che continuano a mostrare con rispettivi corteggiatori e corteggiatrici, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi hanno ormai limitato il campo a pochi spasimanti, alcuni dei quali sembrano essere in pole position rispetto agli altri. È questo il caso di Teresa Langella, che sembra avere una preferenza per Andrea Dal Corso [VIDEO], sebbene nelle ultime puntata trasmesse su Canale 5 abbia deciso di eliminarlo.

La scelta di Luigi Mastroianni, invece, potrebbe essere fatta tra Giorgia e Irene, le corteggiatrici che ha baciato nelle ultime due registrazioni. Confusione e litigi dominano nel trono di Lorenzo Riccardi, che nell'ultimo appuntamento in studio dello scorso 3 gennaio, ha fatto arrabbiare sia Claudia Dionigi che Giulia Cavaglia con un finta scelta.

Proprio il suo siparietto è stato chiamato in causa nell'ultimo post su Instagram di Raffaella Mennoia, la quale ha annunciato la registrazione in programma oggi 12 gennaio.

Il post di Raffaella Mennoia su Instagram: 'Non sarà uno scherzo'

Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e donne, è solita anticipare su Instagram qualche dettaglio sui tronisti e sul loro percorso all'interno del programma. Anche nella serata di ieri 11 gennaio, la collaboratrice di Maria De Filippi ha scritto un post che non è certo passato inosservato tra i fan del programma. In esso ha confermato la nuova registrazione che avrà luogo oggi 12 gennaio, aggiungendo che in essa non ci sarà uno scherzo come accaduto in precedenza. Queste le sue parole: "Vorrei mettermi a letto adesso... domani registriamo una nuova puntata di Uomini e donne e non sarà uno scherzo o un’esercitazione quello che vedremo...".

Considerando che lo scherzo organizzato da Lorenzo Riccardi ai danni di Claudia e Giulia ha riguardato una finta scelta, dopo la lettura di questa didascalia molti fan hanno pensato che questo pomeriggio potrebbe esserci il momento decisivo per uno dei tronisti. Il momento sembra davvero maturo per la fine dei percorsi di Teresa, Lorenzo e Luigi mentre sappiamo di certo che Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez (arrivati in ritardo rispetto ai colleghi) faranno il nome della loro corteggiatrice preferita soltanto nel party organizzato da Valeria Marini e in onda in prima serata a febbraio.

Uomini e donne anticipazioni: Lorenzo Riccardi in pole position

Una scelta appare più che probabile nella registrazione di oggi dedicata al Trono Classico, come segnalato da Raffaella Mennoia su Instagram. Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne, potrebbe essere Lorenzo Riccardi a concludere il suo percorso televisivo. Nell'appuntamento in studio dello scorso 3 gennaio, il tronista ha fatto innervosire molto sia Claudia Dionigi che Giulia Cavaglià [VIDEO], fingendo di scegliere.

Alcuni rumors vedrebbero persino la modella torinese pronta ad abbandonare il programma, motivo per cui il tronista potrebbe decidere di correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Sarà lei la sua scelta? In attesa di scoprire le evoluzioni del caso, sarà meglio non perdere di vista anche Teresa Langella che la scorsa settimana si è espressa in maniera esplicita nei confronti di Andrea Dal Corso, messo alla prova con un'esterna davvero lontana dalle sue abitudini.