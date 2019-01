Annuncio

Lino Guanciale è uno degli attori più amati e apprezzati dal pubblico, come dimostra il successo delle fiction alle quali ha preso parte [VIDEO] nel corso di questi anni. Sui social l'avezzanese tiene costantemente aggiornati i fan parlando dei progetti lavorativi. Guanciale ha dato un annuncio importante riguardo alla seconda stagione della serie noir, intitolata 'La Porta Rossa' che lo vede fare coppia con la collega Gabriella Pession. La prima stagione della fiction ha ottenuto un grande successo, perché ha rappresentato una novità agli occhi del pubblico rispetto alle Serie TV finora trasmesse sul piccolo schermo.

La seconda stagione de La Porta Rossa sarà mandata su Rai Due dal 13 febbraio, mentre in questo mese hanno avuto inizio le repliche della fiction che vede la regia di Carmine Elia.

Quest'ultimo ha lavorato anche in altre occasioni con gli attori Lino Guanciale e Gabriella Pession: un esempio si ritrova ne 'Il Sistema'. S Instagram l'avezzanese ha rivelato di essere impegnato in sala di doppiaggio e, prima di finire il video, ha invitato il pubblico a seguire la prima stagione de La Porta Rossa per 'rinfrescare la memoria'.

Lino Guanciale torna a vestire i panni di Cagliostro

Lino Guanciale si è divertito a fare una battuta simpatica in merito al ritorno de La Porta Rossa, mentre ha creato scalpore sui social il modo in cui è uscito di scena il personaggio di Guido nella fiction 'Che Dio Ci Aiuti 5'. Lino Guanciale, grazie al ruolo del commissario Leonardo Cagliostro, ha avuto la possibilità di mettersi a confronto con una figura completamente differente rispetto a quelle interpretate nel corso della sua carriera lavorativa.

In diverse occasioni ha interpretato uomini dal carattere 'freddo', come avvenuto nelle serie televisive di grande successo come 'L'Allieva' e 'Non Dirlo Al Mio Capo'.

L'ironia dell'avezzanese

In ogni fiction, l'avezzanese è sempre affiancato da un'attrice con la quale forma una coppia unica capace di incuriosire lo spettatore. L'esempio principale si ritrova nella collega Gabriella Pession con la quale è impegnato anche a teatro con uno spettacolo molto apprezzato, 'After Julie'. Su Instagram, l'abruzzese ha parlato de La Porta Rossa affermando [VIDEO]: "Stiamo tornando". Inoltre, ha ironizzato riguardo alla fiction noir consigliando al pubblico di rivedere le puntate della prima stagione attraverso queste parole: "Tante cose uno mica se le ricorda, che mi ammazzano sì".