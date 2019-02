Annuncio

Annuncio

Giovedì sera è stato registrato il famoso confronto a Uomini e donne tra Teresa Langella, Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso dopo il no rifilato alla campana da parte del modello veneto. Da quello che si apprende sembra che la Langella ne sia uscita distrutta, mentre Antonio l’avrebbe presa con molta ironia, tanto da essersi preso un caffè mentre la ex coppia discuteva. È passata una settimana dalla prima puntata serale del programma targato Mediaset e finalmente la protagonista ha rilasciato anche un’intervista al magazine di Uomini e Donne.

Un confronto molto teso

Ieri pomeriggio è stato registrato il tanto atteso incontro tra Teresa Langella, Antonio e Andrea. La ragazza è entrata in studio visibilmente provata e in lacrime ha svelato a Maria De Filippi di aver passato giornate brutte divisa tra casa e famiglia e di non capacitarsi del no ricevuto dal veneziano.

Annuncio

In studio è entrato prima Antonio Moriconi, che ha puntato il dito contro Teresa dicendole di averlo illuso per tutto il tempo con canzoni e atteggiamenti allusivi. La 27enne si è difesa rispondendo che per tutto il tempo la sua testa la portava proprio a scegliere Antonio, ma alla fine, durante la villa, il cuore le diceva di puntare su Andrea e se ne era accorta durante la serenata. Il maestro di sci, in maniera ironica, ha risposto “io non ho niente da dirti. Alla fine sono anche contento che tu abbia fatto questa scelta perché siete anche simili”.

A prendere le difese di Andrea Dal Corso, invece, è stata Tina Cipollari secondo cui il no era previsto e secondo il suo parere Dal Corso era convinto di non essere la scelta e quindi alla fine non sapeva come uscirne.

Annuncio

I migliori video del giorno

In seguito Maria De Filippi ha fatto entrare Andrea Dal Corso ma Teresa non è voluta rimanere in studio: “Tutto quello che lui ha da dirmi non mi interessa. Sto bene così ed è stato il tempo a darmi le risposte”. Dopo la sua uscita, il modello veneto è entrato e ha chiesto di poter parlare faccia a faccia con la Langella per poi dire le sue motivazioni alla De Filippi. Il 30enne ha spiegato di aver deciso per il no perché accanto a lui vuole una persona che lo esalti, che non lo svaluti. Teresa è poi entrata in studio furiosa e si è seduta davanti ad Andrea dandogli più volte del falso e recriminando gli atteggiamenti avuti dal ragazzo. Alla fine Andrea ha rivelato che probabilmente il sentimento che provava non era così profondo. La Langella ha poi lasciato lo studio sostenendo di non aver nulla da dire ad Andrea, che invece è rimasto seduto con Antonio.

Annuncio

Teresa sconvolta dopo il no

La 27enne campana ha poi rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne, in cui svela i suoi sentimenti e il suo rammarico. Teresa, nell’intervista, dice che pensava davvero di poter costruire qualcosa con Andrea, addirittura che lo vedeva come il padre dei suoi figli. La cantante ha voluto difendere anche suo padre e, alla domanda su come sarà ora la sua vita, ha detto che ripartirà da se stessa grazie all’appoggio della famiglia. Di Antonio Moriconi, invece, ha detto: “Merita una persona migliore di quello che sono io” aggiungendo però che con lui non si sentiva donna. A questo punto sembra chiaro che non ci sono spiragli per ricongiungimenti e che ognuno dei tre protagonisti prenderà strade diverse. Intanto, stasera andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi.