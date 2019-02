Annuncio

Annuncio

Il personaggio di Florence Fulton, meglio nota come il diminutivo di Flo, ha fatto il suo ingresso nelle trame di Beautiful qualche settimana fa, durante la messa in onda in prima visione tv delle puntate negli Stati Uniti. È stato Reese Buckingham a chiamarla in causa, convincendola a fingere di essere la madre biologica di Phoebe/Beth, la figlia di Hope. La giovane, arrivata da Las Vegas, ha fatto credere a Steffy di essere in gravi ristrettezze economiche e di avere deciso di dare in adozione la sua bambina per concederle un futuro migliore. Con la partenza del ginecologo, che si allontanerà prima che la verità venga a galla, il nuovo personaggio interpretato dall'attrice Katrina Bowden non sarà però destinato ad uscire di scena.

Annuncio

Al contrario: nei prossimi mesi, Flo assumerà un ruolo centrale tanto da essere raggiunta dalla madre, ansiosa di scoprire cosa stia accadendo a Los Angeles. Anche la donna, infatti, arriverà da Las Vegas e sarà portatrice a sua volta di un segreto riguardante il suo passato.

Beautiful anticipazioni: arriva la madre di Flo

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane, il 3 aprile farà la sua prima apparizione Shauna, la madre single di Flo. Interpretata dall'attrice Denise Richards, Shauna ha lavorato duro nella sua vita e si è divertita molto, anche se nei suoi trascorsi ci sono alcuni importanti segreti. Essi saranno il punto di partenza del suo trasferimento in California, dopo essersi resa conto che la figlia potrebbe essersi cacciata nei guai.

Annuncio

I migliori video del giorno

Ma, soprattutto, proprio i trascorsi di questa new entry potrebbero in qualche modo legare l'amica di Reese ad alcune famiglie della soap americana. Le indiscrezioni, infatti, vedrebbero Flo come un'altra figlia di Deacon (dunque, sorella di Hope) o magari come una parente di Bill Spencer. Già in passato, in maniera analoga, abbiamo infatti assistito all'entra in scena di Wyatt e prima ancora di Liam: la Fulton sarà dunque destinata a restare a lungo nelle trame della soap e con lei anche la grande menzogna che porterà con sé. Il tutto mentre otterrà un'importante proposta di lavoro che potrebbe portarla ad interagire con un nuovo amore.

La verità su Phoebe non è stata svelata

La permanenza di Flo a Los Angeles sarà l'occasione per mantenere sempre vivo il ricordo del drammatico scambio di culle avvenuto a Catalina.

Annuncio

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Zoe deciderà di non rivelare a Steffy quanto scoperto, evitando così di mettere Reese nuovamente nei guai. L'allontanamento dell'uomo da Los Angeles lascerà dunque presagire a una storyline destinata a durare a lungo, anche se Flo potrebbe in qualsiasi momento rivelare il suo coinvolgimento. Proprio per questo, potrebbe essere decisivo un suo nuovo interesse sentimentale che la legherebbe in qualche modo a Liam, Wyatt o ad altre persone direttamente vicine ai genitori della piccola Phoebe/Beth. Stando così le cose, però, la svolta a questa delicata vicenda non sarà destinata ad avvenire in tempi rapidi. Sempre che Bradley Bell decida di farla venire galla una volta per tutte.