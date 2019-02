Annuncio

Le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso Delle Signore' nel corso di questa stagione hanno appassionato il pubblico italiano, contento del nuovo cast di attori. La presenza di giovani attori, tra cui spicca il nome di Enrico Oetiker, a cui si uniscono interpreti di grande esperienza come Roberto Farnesi, rappresenta il segreto del successo del prodotto televisivo. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 4 fino ad arrivare a venerdì 8 marzo rivelano che la famiglia Guarnieri vivrà un momento difficile nella sua vita. Il rapporto tra Vittorio e Marta farà i conti con degli alti e bassi, dovuti anche alla presenza ostacolante di Lisa, costretta a seguire i piani di Luca.

Umberto farà un annuncio inaspettato perché l'uomo vorrà ospitare nella sua abitazione Andreina, ma Adelaide non riuscirà ad approvare una tale scelta e farà di tutto per impedire l'arrivo della Mandelli.

Umberto non dà ascolto ad Adelaide ed è contento di ospitare Andreina alla villa

La contessa ha sempre avuto un rapporto difficile con la Mandelli e inoltre spiegherà che il suo dissenso è dovuto alla preoccupazione per il nipote. Riccardo avrà intenzione di prendere in mano la sua vita confidando nell'incontro con il dottor Tornei e potrà godere del sostegno della zia per uscire dal tunnel della dipendenza. Federico, dal canto suo, dimostrerà un grande fiuto negli affari. Luciano farà i complimenti al figlio per la proposta presentata a Vittorio per migliorare il Paradiso Market.

Umberto non penserà alle parole della cognata e riterrà che il trasferimento di Andreina alla villa sia la scelta più giusta per dare un equilibrio nella vita di coppia con la Mandelli. Il Guarnieri s'impegnerà per attuare dei cambiamenti in vista dell'arrivo della fidanzata ma tale novità provocherà l'inizio di una nuova lite con Adelaide.

Adelaide rimane ferita e Andreina tenta d'ingraziarsi la contessa

Nel frattempo, i progetti di Umberto prenderanno una piega diversa dopo che la famiglia Guarnieri dovrà fare i conti con il ferimento di Adelaide colpita dalla caduta di un espositore. Andreina interverrà in merito alla situazione e Ludovica le consiglierà di contattare Antonio per entrare nelle grazie della contessa.

Irene, invece, sarà convinta da Oscar a seguire i movimenti di Clelia per controllare la donna ma Roberta verrà a conoscenza di tale retroscena. Infine Adelaide vorrà scoprire se dietro l'idea di far riparare la serra, ci possa essere Ludovica.