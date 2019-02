Annuncio

La fiction Che Dio ci aiuti 5, che va in onda il giovedì sera su Rai 1, continua a ottenere ottimi ascolti. La sesta e la settima puntata andranno in onda rispettivamente il 21 e il 28 febbraio. In questi due appuntamenti il bel Athos cercherà di riconquistare Azzurra.

Il passato di Ginevra

Il primo episodio di giovedì 21 febbraio di Che Dio ci aiuti 5 si intitola "Addio". In esso vedremo che Suor Angela si dedicherà anima e corpo ad una ragazza, la quale sarà disposta a vendere anche la sua dignità pur di aiutare le persone che ama. Nico, intanto, vorrebbe che la relazione con Maria prendesse una piega più seria e penserà di dirglielo. Succederà però che il giovane scoprirà qualcosa sul passato di Ginevra per cui cercherà non solo di proteggerla ma anche di darle tutto il suo supporto.

Athos, invece, trascorrerà sempre più tempo in compagnia di Emma, scoprendo anche di aver con lei in comune la passione per la lettura. Azzurra si sentirà tagliata fuori per cui cercherà anch'essa di dedicarsi alla letteratura.

Nel secondo episodio della sesta puntata, invece, vedremo che al convento arriverà la zia di Nico. Maria, quindi, cercherà in tutti i modi di farsi notare dalla donna chiedendo anche l'aiuto di Ginevra. Valentina, intanto, si prenderà una cotta per il suo fisioterapista proprio quando Gabriele avrebbe voluto dichiararle tutto il suo amore. La fiction si chiuderà con il tentativo di Athos di riconquistare la dolce e bella Azzurra.

Puntata del 28 febbraio

Le anticipazioni della puntata del 28 febbraio di Che Dio ci aiuti 5 ci rivelano invece che Suor Angela cercherà, con l'aiuto di Pietro, di salvare una povera ragazza convinta che la sua vita sia soltanto un gioco.

Il riferimento sarà al gioco del Blue Whale (proveniente forse dalla Russia) che suggestionerebbe così tanto i ragazzi da indurli al suicidio. Ginevra farà finta essere la ragazza di Nico in una cena a quattro con Valentina e il fisioterapista, per aiutare quest'ultima a rompere il ghiaccio.

Intanto, la storia d'amore tra Azzurra e Athos proseguirà tra alti e bassi, mentre Teodora, la madre della gemelline, arriverà in convento con una notizia che sconvolgerà Gabriele. Maria, invece, sarà lontana dal convento, per cui Nico e Ginevra trascorreranno molto tempo in reciproca compagnia. La loro complicità, quindi, crescerà sempre più. Infine Valentina farà di tutto per aiutare Eugenia a incontrare i suoi cantanti preferiti, ovvero Benj e Fede.