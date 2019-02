Annuncio

Come ogni domenica negli USA torna l'appuntamento con lo zombie-drama di AMC "The Walking Dead", giunto ormai alla nona stagione. Questa sera è andato in onda l'episodio 9x10 dal titolo "Omega", la cui trasmissione italiana è invece prevista per domani sera alle ore 21:00 su FOX (canale 112 di Sky).

Cosa è successo nella puntata precedente

Dopo la consueta pausa invernale "The Walking Dead" è tornato con l'episodio 9x09 "Adattarsi". Nella puntata precedente il gruppo con a capo Daryl e Michonne è tornato al Hilltop dopo il primo scontro con i Sussurratori. Dopo la morte di Jesus, i sopravvissuti hanno avuto un altro breve scontro con i nuovi nemici, riuscendo a catturare una di essi, la giovane Lydia.

Daryl prova ad interrogare la ragazza per carpire informazioni sul gruppo dei "Sussurratori", ma la prigioniera sembra poco propensa a collaborare.

Nel corso dell'episodio 9x09 abbiamo anche visto la fuga di Negan da Alexandria, con l'uomo sorpreso da Judith ma poi lasciato libero di scappare. L'uomo decide così di ritornare in quello che era una volta la tana dei "Salvatori", il gruppo da lui comandato. Una volta tornato al "Santuario" Negan fa i conti con il suo passato, decidendo di lasciare definitivamente il posto, ormai deserto. Sulla via del ritorno viene di nuovo fermato dalla piccola Grimes, per poi essere riportato ad Alexandria. L'episodio si è poi concluso con un cliffhanger in cui Luke e Alden, mandati da Tara alla ricerca del gruppo di Daryl e Michonne, vengono accerchiati da un gruppo di Sussurratori.

"Omega": promo e trama dell'episodio

Nell'episodio 9x10 di "The Walking Dead", dal titolo "Omega", Tara, ormai leader di Hilltop dopo l'allontanamento (temporaneo) di Maggie e la morte di Jesus, organizza una spedizione per la ricerca di Luke e Alden. I due sono rimasti vittime di un'imboscata tesa dai Sussurratori, comandati dalla loro leader Alpha. Nel frattempo ad Hilltop Daryl cercherà di scoprire qualcosa in più dalla prigioniera Lydia, per conoscere meglio i nuovi e pericolosi nemici. Nel corso dell'episodio scopriremo, tramite alcuni flashback, alcuni particolari sul passato della stessa Lydia e della madre, ora ribattezzatasi Alpha e leader dei nuovi mortali nemici dei protagonisti.

La giovane prigioniera inizierà inoltre a stringere un legame con Henry, rinchiuso nella cella adiacente. Ma basterà a farle rivelare alcuni particolari in più sul suo gruppo? Lo vedremo naturalmente nelle prossime puntate.