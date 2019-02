Annuncio

Annuncio

Lunedì 25 febbraio ha inizio una nuova settimana con la soap opera di Rai Uno Il Paradiso Delle Signore che pone l'attenzione intorno alla figura di Vittorio. Quest'ultimo inizierà ad avere dei problemi con Marta a causa delle continue provocazioni di Lisa che si muove su precise indicazioni di Luca. Inoltre ci sono molte novità per quanto riguarda le commesse del grande magazzino ed, in particolare, per Gabriella. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 1 marzo svelano che Nicoletta non ha alcuna intenzione di dare una seconda possibilità a Riccardo al punto che, rifiutandosi di seguire il consiglio della madre, non accetterà di ricevere un aiuto dall'ex compagno. Gabriella, invece, vive un momento completamente differente perché è stata scelta come modella del Paradise Market ma deve seguire le dritte di Lisa.

Annuncio

La sorellastra cerca in ogni modo di mettere in cattiva luce la fidanzata di Vittorio in quanto è coinvolta nel piano organizzato da Spinelli per far 'scoppiare' la coppia.

Nicoletta torna ad innamorarsi

Il subdolo piano di Luca, però, non produce gli effetti sperati in quanto Vittorio e la giovane Guarnieri riescono a superare le tensioni ed a dimenticare il momento no. Marta si presenta con un nuovo progetto che ha come obiettivo a far incidere alla giovane Amato un disco per pubblicizzare il catalogo del Paradise Market. All'iniziativa partecipa anche Tina. Dopo la delusione amorosa Nicoletta vuole riprendere in mano la propria vita grazie all'incontro con Cesare capace di cambiare lo stato d'animo della donna.

Annuncio

I migliori video del giorno

La figlia di Luciano invita il medico a casa di Gabriella e Roberta. Alla cena sono presenti anche Federico e Salvatore. La sorella di Salvatore decide di coinvolgere nella scrittura del brano il maestro Recalcati nonostante il parere contrario del Conti.

Clelia mette al corrente Luciano della decisione di lasciare la città di Milano

Intanto Luca spiega a Lisa quali saranno le prossime mosse per far andare in porto il piano ai danni di Marta e Vittorio mentre Cesare, alla fine della cena romantica, accompagna a casa Nicoletta. Dal canto suo Riccardo è pronto a chiedere al padre di avere una parte del patrimonio di famiglia sicuro che Andreina possa agire in malafede nei confronti dei Guarnieri.

Annuncio

Clelia, invece, informa Luciano di lasciare la città di Milano; infine Riccardo ha un duro confronto con Umberto nel corso di una cena alla villa.