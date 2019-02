Annuncio

Fausto Leali, a Sanremo, si è reso protagonista di un curioso siparietto durante la terza puntata del Festival della canzone italiana nella città ligure. Leali ha fatto la sua apparizione in pubblico, salendo sul palco in veste di disturbatore, e gridando: "Questo Sanremo è truccato".

Sanremo, Leali e la sua gag sul palco

La scena ha voluto richiamare quanto realmente è avvenuto nel 1992, quando Mauro Appignani salì sul palco e prendendo il microfono dalle mani di Pippo Baudo annunciò la vittoria già scritta proprio per Fausto Leali. In quell'occasione le polemiche furono asprissime, mentre ora la gag del cantante ha solo strappato qualche sorriso tra gli spettatori. La scenetta, poi, si è conclusa con degli addetti alla sicurezza che lo hanno preso sotto braccio e lo hanno trascinato fuori dal palco.

Bisio, probabilmente non così entusiasta per la performance, ha detto: "Siamo in mondovisione, certe cose...mando un saluto al Canada e all'Africa". Il rischio di un'intrusione sul palco è sempre dietro l'angolo, anche se le misure di sicurezza sono ogni anno più efficienti.

La terza puntata del Festival ha visto la partecipazione anche di Fabio Rovazzi che, insieme a Fausto Leali, hanno cantato insieme al conduttore Baglioni. Rovazzi appena salito sul palco ha prima scherzato insieme ai colleghi e poi, come fossero poesie, ha recitato alcuni pezzi delle sue canzoni. Durante la performance, però, accade un fatto strano: il cantante dimentica le parole del testo di Rovazzi, in maniera molto vistosa.

A svelare quanto successo veramente è stato lo stesso Rovazzi, grazie a una storia di Instragram, nella quale ha raccontato la verità: è stato proprio lui a chiedere a Fausto Leali di cantare male appositamente. Ancora una volta, dunque, si è trattato di un siparietto per far sorridere il pubblico e probabilmente per far "parlare" i giornali.

La gag con la Hunziker

Le gag a Sanremo sono di casa, usate spesso tra un'esibizione e un'altra. Durante la seconda puntata del festival lo stesso conduttore Bisio insieme alla Hunziker si sono resi protagonisti di un altro siparietto. Bisio chiama Michelle al telefono, lei risponde fingendo di stare a casa con il pigiama perché influenzata. Poco dopo, invece, la Hunziker appare improvvisamente sul palco dell'Ariston: bellissima, in forma e con un abito di Giorgio Armani pronta a un'esibizione con l'amico Claudio Bisio.