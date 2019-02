Annuncio

L'Isola dei Famosi è tornata in onda ieri 10 febbraio, optando nuovamente per la programmazione della domenica per evitare la sovrapposizione con il Festival di Sanremo. Si è trattato di un appuntamento contrassegnato dalla terza eliminazione al televoto, dopo che già le scorse settimane il pubblico aveva deciso di far tornare a casa Taylor Mega e Demetra Hampton. Erano tre i concorrenti a rischio eliminazione ovvero Grecia, Sarah e Yuri e il giudizio negativo dei telespettatori è stato diretto verso Grecia Colmenares. Non è stata certo questa l'unica novità della puntata, contrassegnata da diversi scontri tra naufraghi, soprattutto contro Kaspar Capparoni. Non solo: due nuovi concorrenti hanno fatto ufficialmente il loro ingresso nel Reality Show, mentre altri tre sono ufficialmente finiti in nomination e apprenderanno il loro destino nella quinta puntata in programma giovedì 14 febbraio.

Quarta puntata Isola dei famosi: l'arrivo di Jeremias e Soleil

La puntata dell'Isola dei famosi del 10 febbraio ha sancito l'eliminazione di Grecia Colmenares che ha avuto la peggio su Yuri e Sarah, a loro volta al televoto. L'attrice ha dovuto abbandonare il programma, mentre altri due colleghi hanno fatto il loro ufficiale ingresso. Come era già stato annunciato nel corso della settimana, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè sono sbarcati in Honduras per rimpolpare il cast rimasto orfano di Francesca Cipriani, John Vitale e Youma Diakite che avevano deciso di abbandonare spontaneamente il programma per differenti motivazioni. Il fratello di Belen e Cecilia era stato già dato tra i papabili concorrenti lo scorso gennaio e aveva dovuto posticipare la partenza a causa di un infortunio alla mano mentre Soleil è stata chiamata in causa per portare un po' di vivacità all'interno di un cast che al momento stenta a decollare.

Ed infatti l'ex corteggiatrice di Uomini e donne si è fin da subito espressa favorevolmente nei confronti di Stefano Bettarini, scatenando la gelosia della sua fidanzata Nicoletta Larini.

Le tre nomination della quarta puntata

Il resoconto della quarta puntata dell'Isola dei famosi prosegue con le critiche rivolte a Kaspar Capparoni, definito una persona troppo autoritaria soprattutto nei confronti di Aaron. Spazio anche alle polemiche per la spartizione del riso oltre che per il ritorno di Paolo Brosio, che era stato medicato a causa delle tante punture di zanzara, ma era poi tornato tra i compagni. Non poteva, inoltre, mancare il pensiero alla papabile coppia in formazione sull'isola. Ma sebbene il feeling tra Sarah e Yuri sia evidente, lui ha voluto sottolineare di sentire molto la mancanza della famiglia e della fidanzata che lo aspetta a casa.

Ha quindi precisato di considerare Sarah solo una cara amica. Anche le nomination si sono trasformate in motivo di discussione: in molti hanno fatto il nome di Yuri al punto che Alessia Marcuzzi ha espresso i dubbi riguardanti un possibile accordo tra colleghi. Kaspar e Ghezzal sono finiti a pari merito ed è stato compito di Marco decidere chi dei due mandare al televoto. Il leader ha anche nominato Sarah quindi al televoto sono finiti proprio la Altobello insieme a Kaspar Capparoni e Yuri Rambaldi.