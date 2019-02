Annuncio

Annuncio

Si torna a parlare di Adrian, Serie TV ideata dal cantante Adriano Celentano, che nonostante la grande pubblicità avuta non ha riscosso il successo che tutti si aspettavano. Tanto per dire, il programma in questione ha ricevuto diverse critiche anche per quanto riguarda il volume, considerato davvero troppo alto, della sua pubblicità. Questo infatti, non appena partiva lo spot della serie, si alzava da solo, cosa che ha destato non poche polemiche anche sui social e in particolare su Twitter, dove molti telespettatori hanno affermato di prendere ogni volta un grosso spavento e di essere molto infastiditi da ciò, ritenendo che sia servito al cantante per attirare l'attenzione sul suo nuovo progetto.

Annuncio

Tutti erano incuriositi dalla serie e avevano riposto in essa grandi aspettative che, sin dal suo debutto in prima serata su Canale 5, sono state decisamente deluse. Nonostante la pubblicità, la trasmissione non ha colpito i telespettatori e non ha avuto gli ascolti che Celentano e gli altri autori si aspettavano. Inoltre, per presunti problemi di salute del Molleggiato, la serie non viene trasmessa da tre settimane. Ora ci si mette anche Michelle Hunziker, che ha rivelato di aver rifiutato di partecipare allo spettacolo, nonostante fosse già stata contattata per fare parte del cast, a causa dell'atteggiamento di Celentano e di una scena del cartone animato riguardante un tentativo di stupro.

Annuncio

I migliori video del giorno

Le parole di Michelle Hunziker

La showgirl svizzera era stata invitata alla prima puntata ma, ancor prima dell'inizio del programma, era letteralmente scappata dallo studio. Michelle ha infatti ammesso, in una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, di essere una grande fan di Adriano e di provare una grande stima nei suoi confronti, ma di non aver apprezzato il suo progetto. "Ci avevo creduto tanto in quel progetto. Quando mi hanno cercata per i live sono corsa. Ma è stata un'occasione perduta", sono state queste le parole della Hunziker.

Sin dall'inizio i fan del cantante sono rimasti delusi dal fatto che lui non fosse presente durante la messa in onda a teatro del suo cartone animato, stessa delusione che ha avuto anche Michelle, che infatti ha detto di aver passato ore ed ore nello studio nell'attesa che il Molleggiato arrivasse e che quando finalmente l'ha visto gli ha fatto presente l'opinione di tutti, ovvero che il pubblico voleva vedere Adriano, il cantante amato da milioni di italiani.

Annuncio

Queste sue parole però non sono servite ed è stato questo che ha spinto la bionda ad andarsene via, l'assenza del protagonista e ideatore della serie. La showgirl dice di non essersi pentita di essere "scappata", anche perché la parte di animazione, che non le era stata mostrata prima della messa in onda, non l'ha entusiasmata per niente.

La scena del tentato stupro che ha fatto raggelare la Hunziker

Una scena in particolare non è piaciuta per niente a Michelle. Si tratta del pezzo in cui Adrian salva due ragazze che erano appena state aggredite da alcuni uomini che avevano tentato di stuprarle. Dopo il salvataggio lui dice una frase alle due ragazze: "Se aveste bevuto qualche bicchierino in meno forse avreste evitato l'increscioso approccio con quei tipi loschi". La battuta incriminata dalla ragazza è stata proprio questa, a suo avviso un messaggio completamente sbagliato soprattutto in questo periodo in cui avvengono spesso episodi di violenza contro le donne che spesso vengono accusate di aver provocato le persone che tentano di violentarle.