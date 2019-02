Annuncio

Cresce l'attesa per la seconda serata del Festival di Sanremo 2019 che vedremo in onda questa sera in prime time dalle 20.35 circa su Rai Uno. Le anticipazioni ufficiali riguardanti questo nuovo appuntamento con la storica kermesse musicale rivelano che ascolteremo soltanto 12 dei 24 brani protagonisti della gara di quest'anno e i nomi degli artisti che si esibiranno per la seconda volta sul palco dell'Ariston sono stati svelati nel corso della conferenza stampa di questa mattina, tenutasi proprio nella città dei fiori in presenza di Claudio Baglioni.

Scaletta Sanremo 2019, le anticipazioni della seconda serata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2019 in onda questa sera in tv, rivelano che gli artisti che si esibiranno nuovamente sul palco sono: Achille Lauro, Nek, Arisa, Loredana Bertè, Shade e Federica Carta, Il Volo, Negrita, Daniele Silvestri e Paola Turci.

I restanti 12 concorrenti si esibiranno nel corso della serata di giovedì, in attesa poi dei duetti di venerdì sera.

Per quanto riguarda gli ospiti di questa seconda serata del Festival di Sanremo 2019, invece, vi segnaliamo il ritorno sul palco di Michelle Hunziker che ritrova così il suo condottiero Claudio Baglioni. E poi ancora ci sarà Pippo Baudo, che ad oggi detiene ancora lo scettro del conduttore che ha presentato il maggior numero di Festival. Sul palco dell'Ariston, inoltre, saliranno anche Pio e Amedeo, Marco Mengoni e Riccardo Cocciante. E' stato anticipato, inoltre, che ci sarà un omaggio a Lucio Battisti e verrà consegnato il premio alla Carriera alla memoria di Pino Daniele.

Ascolti in calo per il debutto di Sanremo 2019: Baglioni non supera il suo stesso record

In attesa di vedere in onda questa seconda serata del Festival di Sanremo 2019 su Raiuno, vi diciamo che gli ascolti del debutto possono essere considerati positivi.

In media, infatti, la prima serata è stata seguita da una platea di oltre 10 milioni di spettatori medi, pari ad uno share che ha sfiorato la soglia del 50% con picchi di oltre il 60% durante la messa in onda.

Baglioni, però, non è riuscito a battere il suo stesso record dello scorso anno, quando la prima serata del Festival venne seguita da una media di oltre 11.7 milioni di spettatori e riuscì a totalizzare uno share superiore al 52%. Intanto si pensa già alla prossima edizione del Festival, la numero 70 e le indiscrezioni di queste ore rivelano che tra i super favoriti per la conduzione ci sarebbero Carlo Conti e Amadeus, entrambi due volti amatissimi del pubblico di Rai Uno.