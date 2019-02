Annuncio

Una fuga quasi segreta di cinque giorni in America per Meghan Markle, che atterra a New York senza Harry e mal vestita: è per il baby shower organizzato dall'amica Jessica Mulroney nell'Upper East Side della grande mela.

Coperta, più che vestita, in un abito scuro e con un basco oversize da uomo calato sul capo proprio per rendersi irriconoscibile, Meghan si è subito infilata in SUV scuro appena dopo l'atterraggio a NY.

Meghan Markle irriconoscibile vola senza Harry a New York dalle amiche di sempre

Un volo personale, privato. Non certo una visita pianificata e scandita dai dettami reali. Meghan Markle, indomita e temeraria, al settimo mese di gravidanza ha preso un volo per New York ed è volata dalle sue amiche di sempre, capitanate da Jessica Mulroney.

L'occasione è speciale e particolarmente cara e sentita dagli americani: il baby shower per il suo primo royal baby. L'evento è stato organizzato in un hotel di lusso dell'Upper East Side di New York dall'amica Jessica Mulroney, cognata del primo ministro canadese e wedding planner del royal wedding con Harry: Jessica, del resto, è l'amica del cuore di Meghan.

Una "tradizione" a cui gli americani non rinunciano, così come Meghan non rinuncia a tagliare il cordone ombelicale con la nazione che l'ha vista sfondare nella sua carriera. Meghan è americana e, nonostante il matrimonio con il rampollo rosso della monarchia britannica e un corso per migliorare il suo accento british, lei all'America non rinuncia.

Poche invitate all'evento, si parla di 15-20 persone al massimo. Tra le invitate sicure ci sono Priyanka Chopra, amica speciale di Meghan, Abigail Spencer e Misha Nonoo.

George Clooney e gli amici americani di Meghan Markle

Secondo People e il Daily Mail, la duchessa di Sussex pare abbia avuto una licenza particolare dalla Regina per volare oltreoceano a festeggiare il babyshower con le amiche, pur al settimo mese di gestazione.

Potrebbe celarsi, quindi, proprio dietro questa concessione tutta "americana", il possibile baratto della Regina con la pianificazione di una visita ufficiale in Marocco di fine febbraio.

Una visita in un paese delicato per una donna incinta al settimo mese che aveva sollevato molti dubbi tra i sudditi, ma che adesso potrebbe aver trovato la sua spiegazione.

Se Meghan può andare in America per sua volontà, potrebbe aver pensato The Queen, allora potrà andare anche in Marocco per dovere regale.

Baratto o ricatto che sia, Meghan se ne cura poco e vola dalle sue amiche senza Harry. Le sue condizioni di salute non preoccupano più e la duchessa sembra sprizzare gioia ad ogni sorriso. Del resto, tra i suoi amici e supporters a stelle e strisce, ci sono le cinque amiche anonime che avevano commosso la stampa britannica con il loro appello a lasciare in pace Meghan. Poi c'è Jessica Mulroney. E c'è anche George Clooney che ha difeso a spada tratta dalla stampa la collega neo-sposa.