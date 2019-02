Annuncio

Annuncio

Si è tenuta ieri 31 gennaio negli studi di Roma una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Come annunciato in precedenza, Lorenzo Riccardi non era presente in studio, essendo ormai prossimo alla puntata della scelta in villa. Al suo posto è stata presentata la nuova tronista Angela Nasti, influencer e sorella della famosa fashion blogger Chiara. La sua entrata in scena nel programma è stata caratterizzata dal classico video di presentazione, con l'annuncio dei valori cari alla neo-tronista.

È stato concesso spazio anche ad Andrea Zelletta, che ha deciso di andare in esterna con una sola corteggiatrice: niente meno che Natalia, ex spasimante di Ivan Gonzalez. La parola è passata proprio al tronista spagnolo, che ha palesemente criticato la ragazza per la sua così rapida inversione di rotta.

Advertisement

Infine, non potevano mancare le esterne di Luigi Mastroianni, ancora confuso tra le corteggiatrici Irene, Giorgia e la new entry Valentina.

Uomini e donne anticipazioni: l'arrivo di Angela e le esterne di Andrea

È tempo di novità nel Trono Classico di Uomini e donne, dopo l'addio di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, che hanno annunciato la propria scelta in villa. Al loro posto nella registrazione effettuata ieri 31 gennaio è stata presentata Angela Nasti, di vent'anni, già nota come influencer e modella. Nel video di presentazione, Angela si è definita una ragazza solare e molto esigente, soprattutto con se stessa. Possiede un cane ed è molto legata ai suoi genitori, che sono stati in grado di trasmetterle dei valori molto importanti, a partire dal legame con la famiglia.

Advertisement

Ha confessato di essere alla ricerca di un uomo che sappia corteggiarla e ha ammesso di essere una persona molto gelosa. Archiviata la parte dedicata alla new entry, è stata la volta del collega Andrea e della sua prima esterna. A sorpresa, il tronista ha deciso di vedere Natalia, la corteggiatrice di Ivan con la quale si è trovato subito a suo agio. Lei ha confessato di avere parlato molto di più con Andrea in poche ore che non in tutte le settimane in cui ha frequentato Ivan. In studio la corteggiatrice si è dichiarata per il nuovo arrivato ed è stata accusata da Gianni e Tina di essere solo alla ricerca di un personaggio televisivo, in grado di darle visibilità.

Registrazione Uomini e donne: il bacio di Luigi e Irene

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News, Ivan ha criticato Natalia per la sua inversione di rotta ed è uscito con Sonia. L'incontro si è concluso con un bacio appassionato e il tronista si è complimentato con la ragazza, affermando di vedere in lei una persona che agisce con il cuore a differenza di quanto accade con Natalia.

Quest'ultima ha chiarito di non essere preoccupata per tale affermazione né tanto meno per il bacio di Ivan e Sonia. La parola è quindi passata a Luigi Mastroianni, che ha incontrato Valentina sulla neve (era presente anche Giordano Mazzocchi). La coppia ha parlato molto e lui è sembrato molto interessato, anche se non è arrivato il bacio. È stata poi la volta di Irene: Luigi ha conosciuto i genitori di lei ed è stato rimproverato dal padre, mentre la madre è rimasta stupita per il suo aspetto fisico. La coppia ha trascorso un po' di tempo da sola e alla fine è scattato il bacio appassionato. Luigi è rimasto deluso dall'esterna con Giorgia: si aspettava qualcosa di più da lei, al punto da aver chiesto alla redazione di poter restare in sua compagnia per ben sette ore. Ma alla fine l'incontro si è ridotto a sole due ore, perché Giorgia faticava ancora ad aprirsi con il tronista.