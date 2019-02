Annuncio

L'episodio serale di Una vita e Il Segreto è diventato un'abitudine per i telespettatori delle due telenovelas spagnole. Da settimane, infatti, gli abitanti di Acacias 38 e Puente Viejo diventano anche i protagonisti della prima serata di Rete 4, raddoppiando il loro spazio televisivo nella giornata del martedì. Questo gradito appuntamento, però, questa settimana subirà una battuta d'arresto. La guida tv di Mediaset non riporta la messa in onda di Una Vita e Il Segreto nel prime time di oggi 26 febbraio e al posto delle serie iberiche troverà spazio nella rete Mediaset il film "Unstoppable - Fuori controllo". I fan dei due programmi dovranno quindi accontentarsi dell'appuntamento pomeridiano nei tradizionali orari: Una Vita andrà in onda a partire dalle ore 14:10, al termine della soap americana Beautiful, mentre Il Segreto esordirà alle ore 16:40 circa.

Le buone notizie per i telespettatori riguarderanno invece la prossima settimana, quando le due serie spagnole torneranno ad occupare il prime time di Rete 4, come riporta la guida tv di Mediaset. Per quanto riguarda, invece, le due puntate pomeridiane odierne, esse non mancheranno di novità per molti dei protagonisti.

Una Vita anticipazioni: la rabbia di Maria Luisa

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata pomeridiana di oggi 26 febbraio, Blanca vivrà l'ennesimo turbamento a causa dei sentimenti per Diego. La giovane sentirà molto la sua mancanza ma allo stesso tempo sarà consapevole di avere una brava persona al suo fianco. Per questo, nonostante l'amore per Diego, sarà convinta che Samuel potrà essere un ottimo padre per il bambino in arrivo e deciderà di restare insieme a lui.

I litigi tra Maria Luisa e Victor riprenderanno quando quest'ultimo tornerà alla carica con la fidanzata, proponendole di seguirlo a Parigi per una visita ai genitori. La figlia di Ramon si arrabbierà molto davanti a tale richiesta, proprio come Elvira aveva pianificato fin dall'inizio. Servante riceverà la ricompensa per la cattura del malvivente ma la situazione si complicherà quando l'uomo riuscirà ad evadere di prigione e il portiere del palazzo penserà che possa compiere la vendetta nei suoi confronti.

Il Segreto anticipazioni: Adela in pericolo

Le brutte notizie saranno all'ordine del giorno nella puntata de Il Segreto di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:40 circa. In essa, Adela riceverà una brutta notizia da parte del dottore: la sua vita continuerà a correre un grave pericolo a causa delle schegge ancora presenti nel suo cervello.

Se esse si spostassero improvvisamente, per lei potrebbe accadere il peggio. Consapevole di questa possibilità e della preoccupazione che già Carmelo prova per le sue cagionevoli condizioni, la donna deciderà di non informare il marito di questa novità. Elsa continuerà ad indagare sui possibili trascorsi di Antolina con Jesus, facendo delle domande ad Isaac sul loro rapporto. Tiburcio comincerà invece a sentire la manca di Dolores.