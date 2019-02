Annuncio

Le anticipazioni di "Una vita" relative alle puntate in onda dal 25 febbraio al 3 marzo segnalano importanti colpi di scena per molti personaggi della telenovela spagnola. In questi episodi, infatti, ci si soffermerà ancora sull'arresto di Antonito che renderà necessario l'intervento di Felipe nel tentativo di riportare il vicino di casa in libertà. Ma le novità riguarderanno anche Blanca che faticherà a nascondere il suo dispiacere per la lontananza di Diego, pur nella convinzione che Samuel sarebbe un padre perfetto per il bambino in arrivo.

Ci sarà spazio anche per le conseguenze della scoperta di Arturo, deciso a sfruttare a suo vantaggio la notizia delle vere origini di Simon. E proprio a proposito di quest'ultimo, Elvira tenterà di scatenare la sua gelosia usando Victor, ma le conseguenze del suo gesto non tarderanno ad arrivare.

Ricordiamo che la telenovela "Una Vita" va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, e la domenica a partire dalle ore 14:30. Questa settimana, invece, non è previsto l'appuntamento serale del martedì su Rete 4.

Una Vita anticipazioni: la pericolosa alleanza di Olga e Ursula

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni di "Una Vita" di questa settimana, Blanca dubiterà del comportamento di Ursula nei confronti di Olga. Di conseguenza, inviterà quest'ultima a non fidarsi della madre, ma la nuova arrivata non le crederà. Samuel correrà in difesa della moglie, la quale si renderà conto di come lui possa essere davvero un bravo padre, pur sentendo molto la mancanza di Diego.

Nel frattempo Ursula tramerà alle spalle di Blanca e stringerà un'alleanza con Olga, alla quale farà credere che la sorella potrebbe rappresentare un ostacolo alla loro ritrovata unione.

Felipe tenterà di ottenere la libertà condizionata per Antonito, ma il giudice rigetterà la sua richiesta. Lolita sarà molto arrabbiata per i recenti sviluppi, e accuserà i Palacios di aver abbandonato il suo fidanzato nel momento del bisogno. Le sue parole faranno breccia nel cuore di Ramon. In carcere, tra l'altro, il giovane vivrà dei momenti drammatici quando verrà colpito al volto da una guardia.

Diego, la cui assenza aveva causato la preoccupazione di Samuel e Blanca, farà ritorno ad Acacias 38 con le pietre chieste dall'amata per il gioiello da lei disegnato.

Trame Una Vita: Arturo sfida Victor a duello

Victor chiederà ancora a Maria Luisa di accompagnarlo a Parigi, ma la donna reagirà piuttosto male.

Le anticipazioni di "Una Vita" dal 25 febbraio al 3 marzo confermano che Elvira riuscirà a sfruttare a suo vantaggio la situazione, tentando di risollevare il morale dell'amico e scambiando con lui un bacio. La coppia penserà di non essere vista da nessuno, ma in realtà Ursula sarà testimone dell'accaduto. La verità verrà svelata in tempi brevi da Trini, informata proprio dalla Dicenta. Ne conseguirà una scenata di Maria Luisa a Victor, con l'inevitabile decisione di troncare il fidanzamento. Anche Arturo verrà a sapere del bacio e sfiderà a duello il figlio di Juliana.

Il padre di Elvira, intanto, sarà coinvolto in un altro scandalo: ricorrendo ad uno spettacolo di burattini, il militare farà in modo che il legame di Simon e Susana diventi di dominio pubblico. L'intero quartiere sarà sconvolto per tale notizia e, mentre Elvira accuserà il padre di averla usata, Liberto si mostrerà offeso nei confronti della zia, colpevole di non avergli rivelato un simile segreto.