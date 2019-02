Annuncio

Lunedì 25 febbraio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola firmata Mediaset, 'Una vita' che pone l'attenzione intorno ai colpi di scena nella vita dei personaggi principali. La figura di Antonito si dimostra centrale all'interno delle prossime trame perché l'uomo combina nuovi guai che compromettono la credibilità della famiglia del compagno di Lolita. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a domenica 3 marzo svelano che Samuel e Ursula si mettono alla ricerca di Blanca che si trova dispersa con Olga. L'Uriarte vive dei momenti di rabbia poiché teme che possa essere successo qualcosa di grave alle due donne mentre Samuel ritiene di aver capito dove si trovino le persone scomparse.

Il merito va ascritto al cocchiere che li ha guidato fino al Bosque de las Damas mentre Mendez non ha fiducia nelle dichiarazioni rilasciate da Antonito alla polizia. Inoltre i giornali si dedicano alla vicenda del Palacios che inizia a fare i conti con la vergogna per l'accaduto.

Blanca racconta la storia della donna legata al passato

Servando si prepara a festeggiare un importante traguardo: ha vinto il campionato di domino nel loft in coppia con Jacinto e decide d'investire il denaro prendendo parte a un campionato superiore. Nel frattempo Blanca si reca con Olga nella cabina di Tomas, dove ascolta la storia della donna legata al passato mentre è organizzata la Fiera del Santo Aiuto per dare un aiuto economico al popolo di El Hoyo.

Arturo, invece, assume un atteggiamento che sorprende le persone perché si dimostra disponibile per dare un aiuto nei preparativi per la festa, in qualità di volontario. Elvira, dal canto suo inizia a fare i conti con la gelosia nei confronti di Simon con l'intento di riconquistare l'uomo.

Lolita non accetta il comportamento del suocero

Blanca si appresta a raccontare la storia di Olga a Samuel spiegando che la donna è stata una vittima di Tomas e viene accolta con il benvenuto a casa. Nel frattempo Elvira vuole convincere Simon riguardo alla vicinanza con Victor ma il maggiordomo chiede distanza dalla sua famiglia. Ramon, dal canto suo non riesce ad assolvere il figlio dalle sue colpe dopo aver avuto la conferma da Lolita che erano in possesso dei biglietti per recarsi in Italia.

Arturo coglie l'occasione per prendersi la rivincita nei confronti dei Palacios. Jacinto, a seguito di un incidente, colpisce la testa e non ha la capacità di contare i domino; infine Lolita rimprovera il suocero per l'atteggiamento nei confronti del figlio.