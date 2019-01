Annuncio

Le conseguenze del bacio tra Victor e Elvira saranno al centro della trama delle nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimana su Canale 5. Il cioccolatiere, infatti, verrà sfidato a duello dal colonnello Arturo Valverde, in quanto colpevole di aver disonorato Elvira. Un duello che avrà tragiche conseguenze su uno dei due personaggi.

Una Vita, anticipazioni: Arturo sfida a duello Victor

Le trame di Una Vita, svelano che Elvira (Laura Rozalen) approfitterà di un momenti di crisi tra Maria Luisa e Victor per avvicinarsi pericolosamente a quest'ultimo.

Infatti bacerà il pasticcere non curandosi delle conseguenze. Purtroppo la scena verrà vista da Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), la quale non esiterà a spifferare tutto al colonnello.

Arturo, a questo punto, sicuro che la figlia sia stata nuovamente disonorata, sfiderà Victor (Miguel Diosdado) a duello. Dall'altro canto, Maria Luisa troncherà l'amicizia con Maria Luisa per poi dire addio a Victor sottolineando di non essersi pentita di aver rifiutato di partire per Parigi.

Una Vita, anticipazioni: il colonnello Valverde colpito in pieno petto da Arturo

Dagli spoiler delle puntate di Una vita, in onda nelle prossime settimane sulle reti Mediaset, si evince che Simon (Jordi Coll) ed il cugino Liberto (Jorge Pobes) daranno lezioni su come impugnare un'arma a Victor. Poco dopo il figlio di Leandro sarà pronto per affrontare il colonnello, mentre Maria Luisa si convincerà a concedergli una seconda possibilità. La giovane, infatti, si dichiarerà disposta a partire con lui per la Francia, temendo che possa morire durante il duello con il colonnello Valverde.

Inoltre, la figlia di Ramon cercherà di convincerlo a scappare prima di mettere a repentaglio la sua vita.

Peccato che il figlio di Juliana (Maria Tasende) sottolineerà di non volersi comportare come un vigliacco, tanto da presentarsi sul luogo scelto per il duello da Arturo. In questa occasione, il proprietario della Deliciosa riuscirà ad avere la meglio, tanto che Arturo Valverde sarà portato di corsa in ospedale dopo aver ricevuto una pallottola in pieno petto. Le condizioni dell'anziano appariranno molto gravi, tanto che Simon non se la sentirà di lasciare Elvira da sola. Adela, nel frattempo, sarà felice del gesto del consorte, tanto da condividerlo con Donna Susana (Amparo Fernandez). Infine, Adela non potrà fare a meno di notare lo strano feeling sorto tra Elvira ed il suo ex. Come evolverà la vicenda? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.