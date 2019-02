Annuncio

Dopo tre puntate dedicate al Trono Over, che ha portato alla ribalta la segnalazione relativa a Gian Battista e Claire, la puntata di Uomini e donne di oggi 7 febbraio tornerà ad occuparsi nuovamente del Trono Classico e dei suoi protagonisti Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez. Il sito Witty Tv ha già diffuso le prime anticipazioni relative alla puntata odierna, nella quale verrà concesso ampio spazio ai percorsi di Teresa, alle prese con i corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, e Luigi Mastroianni. Quest'ultimo sorprenderà con una decisione che dimostrerà ancora una grande confusione a poche settimane dalla scelta: anziché proseguire con la frequentazione con le sue corteggiatrici Sonia, Irene e Giorgia, il tronista chiederà di conoscere un'altra ragazza con la quale trascorrerà ben sette ore consecutive per avere la possibilità di conoscerla meglio.

Uomini e donne anticipazioni: Andrea minaccia di non presentarsi in villa

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 7 febbraio si riferiscono alla registrazione dello scorso 17 gennaio (la successiva rispetto alla scelta di Andrea Cerioli). In essa Teresa Langella si troverà a dover chiarire con Antonio quanto accaduto in precedenza, spiegando le ragioni che l'hanno spinta a baciare Andrea Dal Corso. Il corteggiatore laziale sarà molto deluso dalla napoletana e rifiuterà di parlarle quando lei lo raggiungerà nel parcheggio degli studi. Successivamente, la Langella si recherà a casa di Antonio dove lo attenderà a lungo, parlando con la sorella. Dopo una serie di tentativi falliti, riuscirà a parlare con lui in macchina: qui non mancheranno accuse e delusioni reciproche, almeno fino a quando il corteggiatore mostrerà a Teresa il fazzoletto da lui utilizzato per asciugarle le lacrime qualche settimana prima.

Sarà una vera e propria dichiarazione d'amore per lei, che resterà senza parole e abbraccerà Antonio. Ci sarà successivamente un'altra esterna, nei pressi del fiume Tevere dove la coppia si scambierà un bacio appassionato. Alla vista di queste immagini, Andrea minaccerà di non presentarsi in villa per la registrazione della scelta ma Teresa lo criticherà per non avere reagito come lei si sarebbe aspettata alle esterne con Moriconi.

Puntata Uomini e donne di oggi: Luigi in esterna con Valentina

Chi credeva che il percorso di Luigi Mastroianni fosse oramai in dirittura d'arrivo, resterà stupito alla vista della puntata odierna dedicata al Trono Classico. Le anticipazioni di Uomini e donne, che fanno riferimento alla registrazione dello scorso 17 gennaio, segnalano la richiesta di Luigi di conoscere un'altra corteggiatrice.

La redazione lo accontenterà e gli darà la possibilità di trascorrere ben sette ore con Valentina, una ragazza che sembrerà interessarlo molto dal punto di vista caratteriale e non solo. Giorgia, Sonia e Irene saranno molto arrabbiate davanti alla consapevolezza di questo clamoroso passo indietro a poche settimane dalle scelta. Luigi spiegherà di non avere visto nessun sincero interesse e impegno da parte loro, motivo per cui ha capito che nessuna potrebbe essere la persona che sta cercando. Furiosa, la Capuano lascerà lo studio e minaccerà di abbandonare definitivamente il programma.