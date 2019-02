Annuncio

Canta e incanta Marco Mengoni a Sanremo 2019, duetta con Tom Walker, stupisce con L'Essenziale e festeggia 10 anni di carriera. Una standing ovation del pubblico in sala suggellano la caratura di un cantante ormai consacrato nell'Olimpo della musica italiana.

Spettacolare Marco Mengoni a Sanremo 2019

"Mi tremano le gambe anche questa volta" e " Sanremo ha la lacrima facile": esordisce così un magistrale Mengoni sul palco di Sanremo, giunto alla sua 69esima edizione. Questa volta il cantante non è in gara, ma è uno dei super ospiti in grado di trascinare gli animi del pubblico toccando le corde dell'animo da vero maestro.

Lui che, partito dal palco di X Factor nella eclettica squadra di Morgan nel 2009, in soli 10 anni ha raggiunto vette impensabili per molti altri.

Merito di una voce intensa e di una sensibilità interpretativa fuori dal comune, due ingredienti che hanno fatto di Marco Mengoni una delle punte di diamante del panorama musicale contemporaneo.

A Sanremo, quest'anno, arriva per far sognare: un imperdibile duetto con Tom Walker sulle note di Hola, un duetto con Claudio Baglioni sul brano "Emozioni" in ricordo di Lucio Battisti, una voce emozionante che sei anni fa sbalordì tutti vincendo proprio Sanremo con il brano L'Essenziale. Il suo nuovo album "Atlantico", uscito a novembre scorso e preceduto dai due singoli "Voglio" e " Buona Vita", è già disco di platino e sta per partire l'Atlantico Tour che vedrà lo start nell'aprile di quest'anno da Torino.

Il web impazzisce per Marco Mengoni a Sanremo 2019

Arriva il cantante e i social si scatenano in un tripudio di applausi virtuali e commenti lusinghieri. Nelle due ore successive all'apparizione, si contano 24mila tweet a favore del cantante di "Guerriero".

I commenti positivi si sprecano: ad un ineccepibile "La bravura non si discute" segue un lapalissiano "La perfezione". C'è anche chi osa e definisce l'intervento del cantante come "Il miglior momento del festival".

C'è poi chi la prende con ironia cinguettando "Quando scopri che devi aspettare 8 canzoni prima di sentire Mengoni", alludendo alla noia delle proposte canore in gara. Per finire con un ineccepibile "Mengoni sale sul palco dell'Ariston e fa le scarpe a tutti".

Tra le gaffes di Virginia Raffaele, un Bisio che non decolla e un impacciato Baglioni, Marco Mengoni è la conferma che Sanremo sa offrire ancora ottima musica in un tripudio di emozioni.