Un'atmosfera da sogno, ospiti d'eccezione e tante sorprese in occasione dell'appuntamento speciale del trono classico di Uomini e donne dedicato alla scelta di Teresa Langella. La tronista casertana ha deciso di trascorrere il week end in villa con Antonio Moriconi e Andrea Del Corso. Questa sera la ventiseienne scioglierà definitivamente le riserve sul corteggiatore con il quale uscirà dal people show di Canale 5. Secondo gli spoiler circolati in queste ore non mancheranno i momenti di tensione ed inaspettati colpi di scena. In particolare Andrew non riuscirà a trattenere la rabbia prima della cena in camera tra Teresa e Antonio. L'ex tentatore saluterà a muso duro la tronista e si lascerà scappare un 'vaffa'.

Non mancheranno i momenti di sconforto con la casertana che mostrerà fino al termine dei tre giorni in villa di essere molto incerta sul corteggiatore da scegliere. In tal senso sarà confermata da Gemma Galgani che si presenterà in suo soccorso dopo una crisi di pianto. Le emozioni per la Langella non finiranno qui perché durante la festa in villa organizzata da Valeria Marini sarà spiazzata dalla decisione del prescelto. Tra i protagonisti dello speciale Uomini e Donne - La scelta ci saranno anche Tina Cipollari e Giulia De Lellis. La fidanzata di Irama curerà il look della tronista. Alla festa finale parteciperanno diverse coppie che hanno trovato l'amore nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi.

21:37: con un leggero ritardo sulla programmazione iniziale inizia Uomini e Donne - La scelta. Si parte con un breve riassunto del percorso di Teresa Langella. Al momento dell'ingresso in villa Teresa non ha nascosto la propria emozione. "Mi sembra la stanza di una principessa". Il primo a raggiungere la tronista è Antonio Moriconi. "Mi mancava la pelle morbida e le tue guance".

21:40: Teresa preoccupata per il ritardo di Andrea. Il corteggiatore prima della scelta le aveva detto che non si sarebbe presentato alla villa. "Questo non viene". La tronista l'auto vuota e non nasconde il proprio disappunto ma Andrew spunta a sorpresa da un lato della villa con un mazzo di rose.

21:44: entrambi i corteggiatori potranno spiare il rivale durante l'incontro con Teresa a meno che quest'ultima non decida di far chiudere le telecamere.

21:47: Del Corso confida a Teresa la mancanza di una figura paterna quando era ragazzino e l'importanza della nonna e della mamma prima di chiedere di far spegnere le telecamere.

21:49: a questo punto Teresa decide di andare da Antonio. Tra i due scatta un abbraccio con Andrew che critica il rivale.

21:51: la prima provocazione è di Del Corso che chiede al cameriere di portare "la merenda ai bambini". Il gesto dà fastidio a Teresa che interrompe la conversazione con Antonio e si confronta con l'ex tentatore. "Io amo essere bambina, essere donna e so che Antonio ha bisogno di crescere sotto tanti aspetti". I due si lasciano in malo modo.

21:54: Moriconi riserva una sorpresa a Teresa che racconta la sua vita affacciato dalla finestra con la corteggiatrice seduta all'esterno della villa. Il giovane si commuove nel parlare della famiglia e, subito dopo, scatta un nuovo abbraccio. Andrea Del Corso manifesta l'intenzione di andare via: "Cosa ci sto a fare oggi".

22:00: Andrea rifiuta l'invito a cena di Teresa mentre Antonio resta in camera a mangiare un panino.

La tronista va a chiedere scusa a Del Corso e Moriconi perde le staffe. Il giovane esce dalla stanza e, contravvenendo le regole, raggiunge la Langella e l'ha invita a cenare con lui. L'ex tentatore si lascia scappare un 'vaffa'.

22:05: nonostante ciò Teresa raggiunge nuovamente Andrea dopo aver riferito ad Antonio che non è la ruota di scorta. Tra l'imprenditore e la tronista scatta una nuova discussione.

22:08: la Langella è sconfortata per la reazione di Andrew e si rinchiude in camera. In piena notte viene raggiunta da Gemma Galgani che prova a consolarla. "La testa è con Antonio ma il cuore è con Andrea. Antonio è una persoina limpida". Dall'altra parte la dama la invita a seguire il suo cuore.

22:11: Intanto Andrea decide di raggiungere Teresa ma la casertana si rifiuta di parlare con lui. "Ora sto con Gemma". La Langella confida alla Galgani che teme di fare del male ha uno dei due corteggiatori. Gemma prova a rassicurarla: "Ora devi pensare a te stessa, la paura ti può privare di una vita meravigliosa".

22:15: Gemma dona a Teresa il manifesto del film Via col vento paragonando la storia della tronista a quello dei protagonisti della celebre pellicola.

22:20: al risveglio Teresa decide di fare colazione con Moriconi. I due giovani si stringono la mano e la tronista rimarca i lati positivi del corteggiatore: "Nella scelta che farò penserò anche a quello che potrà essere il padre dei miei figli". I du giovani si abbracciano teneramente.

22:24: Antonio e Teresa si concedono un bagno nella vasca idromassaggio e si scambiano dolci sguardi e tenerezze. Del Corso è visibilmente infastidito: "Voglio vedere dove arrivano".

22:26: Andrea Del Corso decide di non osservare più il rivale e medita di lasciare la villa.