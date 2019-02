Annuncio

Mediaset ha comunicato le date del debutto delle nuove stagioni di The Flash, Supergirl, Arrow e Legends of Tomorrow. Nel mese di marzo le quattro serie tv dell'Arrowverse andranno in onda sul canale 'Premium Action' e saranno anche disponibili sulla piattaforma pay 'Infinity'. Queste sono le date ufficiali:

- The Flash, stagione 5: da lunedì 11 su Action; da martedì 12 su Infinity

- Arrow, stagione 7: da martedì 12 su Action; da giovedì 14 su Infinity

- Supergirl, stagione 4: da marcoledì 13 su Action; da giovedì 14 su Infinity

- Legends of Tomorrow, stagione 4: da giovedì 14 su Action; da venerdì 8 su Infinity (anteprima esclusiva)

La programmazione annunciata, chiaramente, può essere soggetta anche a variazione, ma per adesso le date comunicate da Mediaset sono quelle appena elencate e a metà marzo dovrebbero debuttare le serie tv Dc dell'emittente The CW, con l'eccezione di Legends of Tomorrow 4 di cui verrà proposta l'anteprima del primo episodio venerdì 8 marzo.

L'Arrowverse ritorna su Mediaset: l'11 la quinta stagione di The Flash, il 12 marzo la settima di Arrow

Diversamente dagli anni precedenti, specialmente per Arrow e The Flash, gli episodi inediti verranno trasmessi con un certo ritardo rispetto alla programmazione statunitense. Le vicende di Oliver Queen e del suo eroico team sono giunte alla settima stagione, che ha debuttato negli Stati Uniti lo scorso 15 ottobre. Ritroveremo il protagonista 5 mesi dopo la fine della sesta stagione, quando ha rivelato di essere Green Arrow. Oliver ha accettato di finire in carcere per difendere il suo team. Mentre sta scontando la pena, faranno la loro comparsa, come villain, i Longbow Hunters. Scopriremo, inoltre, l'esistenza di una sorellastra di Oliver e assisteremo al ritorno di Roy Harper come regular.

La quinta stagione di The Flash, trasmessa in Usa dal 9 ottobre, riprenderà da dove si era conclusa la quarta, con l'arrivo della figlia di Barry e Iris dal futuro. Nora è una velocista e nasconde qualche segreto che riguarda Eobard Thawne. Nei nuovi episodi la giovane Allen, detta XS, parlerà a Barry della sua scomparsa nel futuro mentre Caitlin scoprirà delle cose sul conto di suo padre. Il nemico di questa stagione sarà Cicada, un uomo misterioso che vuole uccidere tutti i metaumani.

Supergirl 4 mercoledì 13 e Legends of Tomorrow 4 giovedì 14 marzo

Nella quarta stagione di Supergirl - in onda negli Stati Uniti dal 14 ottobre - ci saranno dei cambiamenti, già annunciati alla fine della terza: Alex è la direttrice del DEO e svolge il suo ruolo con l'aiuto di Brainiac-5, membro della Legione, venuto dal futuro e rimasto nel presente, prendendo il posto di Winn. Vedremo J'onn occuparsi di accogliere e fare gruppo con gli altri alieni che hanno difficoltà ad integrarsi e Lena cercare di riavvicinarsi a sua madre.

Conosceremo Nia Nal, nuova reporter ma anche futura eroina e i villain Mercy Graves e Agent Liberty che hanno come unico scopo lo sterminio degli alieni. Legends of Tomorrow è giunto alla quarta stagione, iniziata in Usa il 22 ottobre. Nei nuovi episodi le Leggende, dopo aver battuto Mallus, si uniranno ad Ava e al Time Bureau per correggere gli ultimi anacronismi. Le cose si complicheranno quando Constantine informerà le leggende di aver causato un guaio temporale indebolendo le barriere fra i vari mondi. Ciò ha portato nel mondo l'arrivo di creature magiche provenienti da miti, favole e leggende, con l'intenzione di creare il panico. I supereroi si uniranno al cacciatore di demoni per risolvere il problema.