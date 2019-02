Annuncio

Stasera su Rai 2, alle 21:20 circa, verranno trasmessi altri due episodi della seconda stagione di The Good Doctor, la serie statunitense dell'emittente ABC con protagonista il geniale Shaun Murphy, un medico affetto dalla sindrome del 'Savant'. Il giovane medico, interpretato da Freddie Highmore, lavora presso il St. Bonaventure Hospital di San Josè, nella California del sud. Negli Stati Uniti la programmazione del medical drama, creato da David Shore, ha già superato la metà degli episodi della seconda stagione, mentre in Italia sono andati ad oggi in onda solo quattro episodi e stasera sarà la volta del quinto e del sesto. Nel caso in cui non possiate vedere gli episodi è possibile recuperarli sul sito ufficiale di RaiPlay. La terza puntata in onda stasera su Rai Due, ma anche in streaming sul sito o sull'applicazione di Rai Play.

The Good Doctor 2, episodi 5 e 6 del 17 febbraio: Shaun vive insieme a Lea

Questa sera, come abbiamo detto, andranno in onda il quinto e il sesto episodio della seconda stagione. In 'Nutrire il cuore', una madre anoressica è posta sotto le cure del dottor Melendez, che è convinto sia utile operarla, anche se in questo episodio nascono dei contrasti con Claire che non la pensa allo stesso modo. La dottoressa vorrebbe provare un intervento sperimentale che non metta in pericolo la donna già debilitata. Mentre il dottor Lim si occupa di un amico che deve essere operato all'apparato digerente, Shaun cerca di aiutare il dottor Glassman facendosi dare una mano da Debbie per convincere l'uomo che non vuole riprovare a camminare.

Intanto Lea, all'inizio un pò titubante sul vivere insieme a Shaun, accetta di andare ad abitare con il ragazzo.

In 'Tirare troppo la corda', Claire e il dottor Lim devono curare una ragazza con problemi respiratori, mentre Shaun e Morgan si occupano di un violinista che, secondo il protagonista, è affetta da un particolare batterio che gli ha procurato un'infezione alle dita. Nel frattempo, il dottor Glassman non accetta neanche più il supporto di Debbie, quando involontariamente rischia di farle del male, mentre Shaun e Lea hanno continui litigi, mettendo a repentaglio la convivenza.

The Good Doctor 2, quinto e sesto episodio disponibili su Rai Play

Come già precisato, si possono 'recuperare' gli episodi persi collegandosi al sito di RaiPlay, dove si possono trovare le puntate della prima stagione e gli episodi della seconda già trasmessi da Rai Due, oppure utilizzando l'omonima app su tablet o smartphone.